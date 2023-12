Like a Dragon Day: pubblicati nuovi trailer

L’8 dicembre SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno celebrato il Like a Dragon Day, una nuova iniziativa per commemorare annualmente il lancio della serie nel 2005, con nuovi trailer per Like a Dragon: Infinite Wealth e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Recentemente per Infinite Wealth è stato rilasciato il trailer con il doppiaggio in inglese. Trovate i video qui sotto.

Nel nuovo trailer narrativo di Infinite Wealth, Kazuma Kiryu incontra nuovamente vecchi amici e alleati che lo incoraggiano a riflettere sul significato della sua vita e sulla direzione da prendere. Il nuovo trailer di di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, viene messo in evidenza che il doppiaggio inglese sarà disponibile per il download gratuito su tutte le piattaforme durante questo mese di dicembre. Di seguito una panoramica dei due titoli:

The Man Who Erased His Name

Un tempo uno yakuza leggendario, Kazuma Kiryu ha inscenato la sua morte e abbandonato il suo nome per proteggere la sua famiglia. Ora, una figura misteriosa lo spinge nuovamente al centro del conflitto per farlo uscire allo scoperto. Sotto il nome in codice “”Joryu””, Kiryu affronterà un’avventura piena d’azione e di spietati combattimenti tra location ricche di personaggi e attività tutte da scoprire. Alterna senza sosta gli stili di combattimento Yakuza e Agente in scontri ravvicinati all’ultimo sangue. Grazie allo stile Yakuza, fai tremare i tuoi nemici scatenando tutta la furia e l’ineguagliabile potenza delle mosse più selvagge di Kiryu.

Infinite Wealth

Due grandi eroi uniti dalla mano del destino, o forse da qualcosa di più sinistro… Ichiban Kasuga, un inarrestabile sfavorito sempre pronto a risalire dopo aver toccato il fondo, e Kazuma Kiryu, un uomo distrutto che sta affrontando i suoi ultimi giorni. Sperimentate un combattimento unico nel suo genere con battaglie RPG dinamiche e dal ritmo incalzante, dove il campo di battaglia diventa la vostra arma e tutto è possibile.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.