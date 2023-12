The Day Before: la location principale è un City Pack di Unreal Engine

The Day Before ha ricevuto tante etichette da parte della stampa specializzata e degli utenti: fallimento, truffa, il classico “scam”, tanto che ci siamo ritrovati dopo 4 giorni dal lancio Early Access del gioco con il team di sviluppo Fntastic che ha annunciato la sua chiusura, lo stop delle vendite del titolo da parte di Steam con tanto di rimborso agli utenti e server praticamente svuotati. Delle premesse e promesse fatte dagli sviluppatori e dai vari gameplay proposti nel corso degli anni non è stato mantenuto praticamente nulla, a cominciare dal genere del gioco, fatto passare per un MMO anziché per un semplicissimo extraction-game. In questi giorni però, è emerso un altro fatto davvero clamoroso!

L’intera mappa del gioco, ossia la location principale di The Day Before, altro non è che l’American City Packs di Unreal Engine, ossia il City Pack acquistabile sul sito di Unreal Engine al prezzo di 299.99 dollari e che propone gli asset pre-realizzati delle città di New York, Manhattan e Brooklyn. Insomma, Fntastic non ha fatto altro che acquistare questo pacchetto di asset e proporlo all’interno del suo titolo zombie, senza quasi modificare nulla degli asset già presenti in questo pacchetto accessibile a tutti. Con ogni probabilità dunque, le uniche modifiche agli asset di Unreal sono state realizzate al fine di proporle nei vari trailer/gameplay proposti per incentivare gli utenti ad acquistare il titolo.