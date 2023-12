Battlefield 2042: disponibile l’evento Protocollo Festivo

Il team di Battlefield 2042 ha annunciato che l’ultimo evento di gioco, Protocollo festivo, è finalmente disponibile in-game e durerà fino al 9 gennaio 2024. Il nuovo evento è disponibile su tutte le piattaforme come parte della Stagione 6: Creazioni oscure. Ognuna delle quattro settimane di Protocollo festivo sarà caratterizzata da un’esperienza a tema festivo, che comprende quattro diverse modalità e le più popolari creazioni della community. Le ricompense settimanali saranno sbloccabili attraverso il gioco; i giocatori che si collegheranno durante le settimane 2, 3 e 4 otterranno anche ricompense di accesso. Inoltre, Battlefield Portal offrirà ai giocatori le proprie esperienze settimanali a tempo limitato. Di seguito una panoramica del titolo:

Battlefield 2042 è uno sparatutto in prima persona che segna il ritorno dell’iconica guerra totale della serie. In un futuro prossimo in cui il mondo è stato trasformato dal caos, adattati per vincere in campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale all’avanguardia. La nuova generazione delle popolari modalità Conquista e Sfondamento si svolge sulle mappe di Battlefield più grandi di sempre, con supporto fino a 128 giocatori. Vivi l’intensità della guerra totale su mappe caratterizzate da condizioni meteo dinamiche ed eventi spettacolari.

Battlefield 2042 è disponibile per Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC tramite Steam e Origin. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.