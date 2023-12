God of War Ragnarok: trapelati orari e peso del DLC Valhalla

Il DLC Valhalla, annunciato durante i The Game Awards 2023, per God of War Ragnarok di Sony Santa Monica uscirà oggi, 12 dicembre, e offrirà una nuova modalità rogue-lite da provare. Kratos e Mimir si avventurano nel Valhalla, con il primo alla ricerca di “superare le prove dentro di sé” e affrontare gli “echi del suo passato”. Quanto è grande il DLC, almeno in termini di dimensioni del download?

Secondo @PlaystationSize su Twitter, che controlla regolarmente il back-end di PlayStation Network, sarebbe necessario un download di 7.667 GB. Il DLC sarà disponibile alle 9:00 PT/12:00 ET/17:00 GMT. L’aggiornamento 05.001.000 dovrebbe essere disponibile anche per il gioco base (poiché la versione DLC è la stessa). Sono probabili modifiche e correzioni di bug. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Kratos e Atreus intraprendono un mitico viaggio alla ricerca di risposte e alleati prima che sopraggiunga il Ragnarök. Insieme, Kratos e Atreus si addentrano nei nove regni in cerca di risposte mentre le milizie di Asgard si preparano alla guerra. Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici, raduneranno alleati di tutti i regni e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. Man mano che la minaccia del Ragnarok si avvicina, Kratos e Atreus si ritrovano a dover scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni. Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni, alla ricerca di risposte mentre si preparano all’annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎

God of War Ragnarok: Valhalla è gratuito per i possessori del gioco base su PS4 e PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.