Alan Wake 2: il New Game Plus è finalmente disponibile

La scorsa settimana è stato annunciato che Alan Wake 2 avrebbe presto aggiunto la modalità New Game Plus promessa e la modalità è ora disponibile. Lo sviluppatore Remedy Entertainment ha rilasciato un nuovo aggiornamento che ora ti consente di effettuare un salvataggio completo del gioco e iniziare un’altra partita in cui conserverai tutti i video, gli incantesimi e gli aggiornamenti precedentemente sbloccati. Trovate il trailer di rilascio della modalità New Game Plus qui sotto.

Inoltre, New Game Plus include anche un nuovo finale canonico, curiosità narrative extra in nuove pagine di manoscritti e contenuti video, e una nuova opzione di difficoltà Incubo per coloro che desiderano un livello di sfida più estenuante. L’aggiornamento che aggiunge New Game Plus ha portato con sé anche numerosi miglioramenti delle prestazioni, correzioni di bug, problemi specifici della piattaforma e altro ancora. Trovate le note complete sull’aggiornamento qui. Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

Una scia di omicidi rituali minaccia la comunità di Bright Falls, una cittadina circondata dalla natura del nordovest del Pacifico. Saga Anderson, un’affermata agente dell’FBI nota per aver risolto casi impossibili, arriva sul luogo per investigare sugli omicidi. Il caso di Anderson si trasforma in un incubo quando scopre le pagine di una storia horror che comincia a prendere vita intorno a lei. Anderson e Wake sono due eroi che affrontano due viaggi disperati in due realtà separate, connessi in un modo che nessuno di loro riesce a comprendere: si riflettono e si fanno eco tra loro, influenzando i mondi che li circondano.

Alan Wake 2 è disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC tramite Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.