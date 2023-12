Super Smash Bros.Ultimate: attivi i pre-ordini per l’amiibo di Sora

L’amiibo di Sora di Super Smash Bros.Ultimate è disponibile per il preordine sul My Nintendo Store del Regno Unito. L’amiibo, che può essere preordinato ora per £ 12,99 (12.06 €), sarà l’ultimo personaggio della lunga collezione di personaggi amiibo di Smash Bros, iniziata nove anni fa. Ogni personaggio del gioco è stato finalmente rappresentato come una statuetta fisica, con alcuni come Bayonetta , Cloud e ROB che hanno ottenuto più figure con design dei personaggi diversi.

Sora, il protagonista dei giochi Kingdom Hearts, è stato anche l’ultimo personaggio aggiunto a Super Smash Bros Ultimate, portando il roster a 89 combattenti. Sora si è unito a Banjo e Kazooie, l’eroe di Dragon Quest, Sephiroth di Final Fantasy VII, Terry Bogard di Fatal Fury e Steve di Minecraft come personaggi ospiti nel gioco. “Sapevo che Sora era il combattente più richiesto”, ha detto l’anno scorso il direttore Masahiro Sakurai di Super Smash Bros.Ultimate, citando un sondaggio pubblicato quando il gioco era su Wii U e 3DS. Si è deciso di non rivelare i risultati in quel momento, per non esercitare ulteriore pressione su Square Enix. Intorno all’annuncio dell’adesione di Sora a Super Smash Bros.Ultimate, Masahiro Sakurai ha dichiarato:

Il prossimo combattente DLC sarà l’ultimo. Non ce ne saranno più dopo.

Sakurai ha poi continuato dicendo che “non era possibile” che la serie potesse avere così tanti combattenti o serie rappresentate di nuovo nei giochi futuri. Di seguito una panoramica del titolo:

Nuovi personaggi e livelli si uniscono all’intero elenco legacy