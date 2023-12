ASUS: ecco gli appuntamenti al CES 2024

ASUS ha annunciato oggi In Search of Incredible: Transcendence, il suo evento virtuale di lancio per il CES 2024, nel corso del quale verranno presentati i risultati ottenuti in termini di sostenibilità, gli annunci sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nella nuova gamma e le entusiasmanti innovazioni che abbracciano tutte le parti del portafoglio prodotti ASUS. L’evento, che si svolgerà esclusivamente online, si terrà il 9 gennaio 2024 alle 18 italiane su un sito dedicato all’evento ASUS, con annunci di prodotti che copriranno le diverse linee di ASUS, consumer, business, networking, display, desktop, mini-PC e altro ancora. L’ampia gamma di incredibili prodotti presentati al CES 2024 metterà in evidenza l’impegno di ASUS nel promuovere la sostenibilità e la creazione di un’economia circolare, tra cui l’aumento della percentuale di materiali riciclati nella progettazione dei prodotti e la riduzione della carbon footprint attraverso altre iniziative come l’introduzione di un packaging sostenibile, una supply chain ad alta efficienza energetica e la selezione di Carbon Partner Services.

In qualità di pioniere dell’innovazione, ASUS fornisce costantemente prodotti all’avanguardia che soddisfano le esigenze dei consumatori, anch’esse in continua evoluzione. Nella società moderna, spesso dobbiamo cambiare ruolo – diventiamo professionisti nel mondo del lavoro e caregiver in famiglia, siamo genitori, figli, amici e molto altro – e quindi abbiamo bisogno di ampio spazio per il multitasking. Gli utenti ASUS potranno ora incontrare una serie di prodotti all’avanguardia che facilitano gli impegni quotidiani dati dalle nostre molteplici sfaccettature, consentendo di gestire senza problemi diversi compiti ogni volta che si ha bisogno di un po’ più di spazio di manovra. Ma la società di oggi crea anche un’esigenza di mobilità, che pretende dispositivi compatti, e questo rende i mini-PC sempre più importanti, sia per i consumatori che per le aziende. ASUS è per questo felice di poter presentare la prima ondata di PC ASUS NUC, mini-PC nati dalla lunga collaborazione con Intel.

Ma guardare alle esigenze dei clienti significa anche semplificare la loro vita e migliorare l’esperienza utente dal punto di vista del software. Questo spinge ASUS ad adottare continuamente nuove tecnologie nel processo di progettazione dei prodotti. Molti dei nuovi prodotti presentati

Articoli Consigliati Creative annuncia le Creative Zen Air Plus e le Creative Zen Air Pro Twinkly Curtain Recensione: accendiamo il Natale!

supportano Microsoft Copilot e altre applicazioni di intelligenza artificiale e consentono anche il local computing, che li rende in grado di eseguire una certa quantità di funzioni offline. L’implementazione di funzioni di intelligenza artificiale nei prodotti e l’aumento della loro capacità di eseguire applicazioni di intelligenza artificiale sono la logica conclusione della filosofia di ASUS di Design Thinking, per la quale il brand si impegna a trasformare i computer portatili nei migliori strumenti di produttività possibili. Inoltre, l’intelligenza artificiale può contribuire a ottimizzare il consumo energetico, favorendo la sostenibilità. I prodotti ASUS presentati durante l’evento di lancio virtuale e molte altre novità saranno disponibili per dimostrazioni pratiche e test da parte dei media nell’ASUS & ROG CES 2024 Media Showroom al terzo piano della The Venetian Expo Meeting Room #3102, l’8 gennaio dalle 10.00 alle 18.00 e il 9-11 gennaio dalle 18:00 alle ore 3:00.