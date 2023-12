Creative annuncia le Creative Zen Air Plus e le Creative Zen Air Pro

Creative Technology annuncia oggi Creative Zen Air Pro e Creative Zen Air Plus, le ultime cuffie in-ear aggiunte alla famiglia Creative Zen Air. Progettati per migliorare l’esperienza audio quotidiana, questi ultimi auricolari sono intuitivi e innovativi. Dotati di LE Audio con codec LC3, driver dinamici da 10 mm, cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) con modalità Ambient, Bluetooth 5.3 e codec audio AAC, oltre a una durata della batteria estesa, questi auricolari offrono un’esperienza audio veramente migliorata ad un costo davvero contenuto. I nuovi auricolari Creative aprono la strada al futuro dell’audio wireless e, allo stesso tempo, espandono l’ecosistema: Creative Zen Air Pro e il Creative Zen Air Plus integrano Bluetooth LE Audio per consentire di godere di un’esperienza audio wireless superiore a bit rate significativamente inferiori e con minor consumo energetico. Oltre a ciò, LE Audio supporta anche la trasmissione, permettendo di condividere senza interruzioni l’audio con un numero illimitato di dispositivi compatibili, garantendo una connettività avanzata per una serata perfetta di film con familiari e amici. I dispositivi che supportano questa tecnologia permettono di sbloccare le funzionalità ed esplorare il pieno potenziale di LE Audio.

Muniti di driver dinamici personalizzati da 10 mm, sia Creative Zen Air Pro che Creative Zen Air Plus offrono un’esperienza audio coinvolgente, con bassi profondi e melodie bilanciate per un’esperienza audio completa. L’integrazione della cancellazione attiva del rumore ibrida e della modalità Ambient consente di immergersi senza sforzo nell’ascolto delle canzoni preferite o rimanere consapevoli dell’ambiente circostante, adattandosi facilmente a qualsiasi situazione con il semplice tocco di un pulsante.

Pensati per chi è sempre in movimento, Creative Zen Air Plus e Creative Zen Air Pro sono pronti per l’azione. Creative Zen Air Plus, con la sua certificazione IPX4, è capace di resistere a qualche spruzzo d’acqua, mentre Creative Zen Air Pro va oltre con una certificazione IPX5 che ne aumenta la resistenza all’acqua. Con una durata della batteria estesa, Creative Zen Air Pro vanta un’impressionante autonomia totale di riproduzione fino a 33 ore, seguito da vicino da Creative Zen Air Plus che offre fino a 32 ore di autonomia totale.

Sebbene entrambi i modelli condividano caratteristiche intelligenti, Creative Zen Air Pro si distingue con la sua Modalità Ultra-Low Latency. Facilmente attivabile tramite l’app Creative, questa modalità sincronizza senza problemi audio e video, riducendo notevolmente la latenza fino a soli ~20 ms, migliorando l’esperienza complessiva di film, giochi e musica. Inoltre, la configurazione del microfono differenzia Creative Zen Air Pro, vantando un totale di sei microfoni: quattro per rilevare e filtrare il rumore di fondo con ANC attivo e due per comunicazioni chiare. L’integrazione della tecnologia avanzata di cancellazione del rumore con rete neurale profonda (DNN), alimentata da intelligenza artificiale, migliora le esperienze durante le chiamate eliminando in tempo reale i rumori di fondo indesiderati

D’altra parte, Creative Zen Air Plus dispone di sei microfoni (tre su ogni lato) con tecnologia ENC, che analizza ed elimina i rumori di fondo indesiderati per un’esperienza di chiamata vocale più chiara.

Creative Zen Air Pro e il Creative Zen Air Plus offrono un potenziamento audio agli scenari sonori quotidiani, rendendoli la coppia di auricolari ideale per un’esperienza audio superiore in qualsiasi momento e ovunque.

Creative Zen Air Plus ha un prezzo di Euro 59,99 ed è disponibile su e Creative Zen Air Pro ha un prezzo di Euro 69,99 ed è disponibile su Creative.com. Per ulteriori informazioni, visita creative.com/ZenAirPro.