Crash Team Rumble: Spyro ed Elora arrivano nella Stagione 3

L’inverno arriva sulle rive di N. Sanity Island durante la Stagione 3 di Crash Team Rumble, iniziata il 7 dicembre! I giocatori potranno unirsi a Spyro the Dragon, ai suoi amici e ai suoi nemici per entrare in Crash Team Rumble giusto in tempo per le festività natalizie. Sarà possibile scendere in campo in un paese delle meraviglie innevato e in località tropicali, arricchite da decorazioni festive e chicche durante l’evento stagionale invernale. È il momento di stringersi accanto al fuoco del drago e di entrare nello spirito della stagione!

Spyro si unirà al team come agile marcatore e i giocatori potranno così sfrecciare per la mappa con tutte le sue inconfondibili abilità, compreso il classico sputafuoco. Inoltre, il nuovo potere Bank Portal offre un nuovo livello di strategia per i giocatori. Sarà infatti possibile teletrasportarsi istantaneamente nella propria banca per ottenere un punteggio Wumpa, oppure passare all’offensiva teletrasportandosi nella banca nemica, per creare scompiglio. Più avanti nella stagione, anche Elora il Fauno si unirà a Spyro nel roster degli eroi!