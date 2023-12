Destiny 2: è arrivata l’Aurora, l’evento festivo

Oggi 12 dicembre, in Destiny 2, torna l’evento più festivo dell’anno: l’Aurora. Per i giocatori, dunque, è di nuovo arrivato il momento di riunirsi intorno al forno festivo, di intonare canti angelici tra le stelle e di diffondere lo spirito delle feste sulla Terra, regalando prelibatezze ai propri amici. Fino al 2 gennaio, infatti, tutti i giocatori potranno sconfiggere i nemici e raccogliere degli ingredienti da trasformare in deliziosi biscotti, per poi donarli e ottenere delle ricompense.

Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio.



La carta evento sarà disponibile a tutti i giocatori, e offrirà delle sfide da completare per ottenere spirito dell’Aurora. Potenziare la carta evento permetterà ai giocatori di ricevere i biglietti evento, utilizzabili per sbloccare ricompense come uno Spettro esotico, un effetto di transmat, uno spettrologramma e un emote leggendari. Anche regalare i biscotti fornirà spirito dell’Aurora, che potrà essere impiegato per riscattare ricompense nuove e del passato, anche tramite la concentrazione delle armi.

E a proposito di armi, chiunque parteciperà ai festeggiamenti avrà anche la possibilità di ottenere un nuovo falcione ad arco leggendario: Ala dell’Albedo. All’Everversum, poi, saranno disponibili i nuovi decori per armatura, per restare sempre al calduccio, ma con stile. Infine, ci saranno anche delle ricompense fisiche: i guardiani che completeranno la sfida evento Pasticceria amatoriale entro le 18:59 (ora italiana) del 2 gennaio, infatti, riceveranno la possibilità di acquistare la cuffia dell’Aurora con pompon rimovibile tramite le Ricompense di Bungie.



Con la Stagione dei Desideri ha fatto il suo debutto anche la funzione di ricerca squadra, un sistema ideato per permettere ai guardiani di trovare i compagni perfetti per segrete, incursioni, attività stagionali e non solo. Bungie continuerà ad affinarne il funzionamento durante la fase di beta, in attesa del lancio ufficiale. Grazie ad essa, in Destiny 2 nessun guardiano dovrà più combattere da solo.



Il trailer della funzione ricerca squadra sarà disponibile in lingue inglese a questo LINK alle ore 18.00. Seguiranno poi le versioni localizzate.

Per Destiny 2, il 2024 sarà un anno di novità. Dalla fine di gennaio, infatti, partiranno delle nuove imprese a progressione settimanale chiamate Desideri di Riven, che affiancheranno il ritorno dei Momenti di Trionfo, con i quali i giocatori potranno celebrare i traguardi raggiunti nell’anno de L’Eclissi. Dopodiché, a marzo, torneranno i Giochi dei Guardiani, l’evento annuale di competizione tra classi, che quest’anno sarà più accesa che mai. Ad Aprile, poi, Bungie proporrà altri due mesi di contenuti con un aggiornamento chiamato Verso la Luce, che preparerà i giocatori all’imminente avventura nel cuore del Viaggiatore e allo scontro con il Testimone in Destiny 2: La Forma Ultima, in arrivo il 4 giugno 2024.