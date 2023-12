Wo Long Fallen Dynasty: uscito il terzo e ultimo DLC, “Insurrezione di Jingxiang”

Oggi 12 dicembre, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Team NINJA hanno fatto uscire il terzo e ultimo DLC per Wo Long Fallen Dynasty, che aggiunge nuove ambientazioni, una nuova Bestia Divina, una nuova categoria di armi e altro ancora. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer di lancio. Qui sotto la galleria con le immagini.

Qui sotto potete vedere la descrizione ufficiale del DLC.

La trama dark di Wo Long: Fallen Dynasty continua con l’uscita del DLC Vol. 3, “Insurrezione di Jingxiang”: con Yuan Shu, alimentato dal suo odio per gli umani, che progetta segretamente di costruire un mondo di demoni. Le nuove zone includono un villaggio acquatico abbandonato, un castello e una miniera abbandonata dove le vittime rapite vengono trasformate in demoni. Un nuovo mostro simile a un albero, Shuyao, darà filo da torcere ai giocatori, che dovranno fare attenzione alle spore velenose che spruzza sul campo di battaglia dai suoi lunghi arti simili a rami.

Ad aiutare nella lotta ci saranno la nuova categoria di armi, la Frusta, e una nuova Bestia Divina, il Chenghuang. Questa bestia divina ricorda una volpe bianca con zampe simili a quelle di un cavallo e due appendici simili a corna di drago che spuntano dalla spina dorsale. I giocatori potranno cavalcare Chenghuang in battaglia, attaccando i nemici mentre galoppano intorno a loro. È la prima volta che in Wo Long: Fallen Dynasty un personaggio umano e una Bestia Divina si uniscono in azione, permettendo al giocatore di provare una sensazione senza precedenti di combattere insieme alla Bestia Divina.

Altri miglioramenti del DLC Vol. 3 includono un nuovo livello di difficoltà, un nuovo sistema di “Stratagemmi” e un nuovo contenuto di fine gioco “Cammino delle mille miglia”, che consente ai giocatori di avanzare oltre i livelli 101-1000. L’espansione aggiunge anche benefici e ricompense, come le armature leggendarie, che possono ora essere ottenute.

Inoltre, è stato recentemente reso disponibile un aggiornamento gratuito che include una collaborazione con il popolare gioco Soulslike di Team NINJA, Nioh 2. L’aggiornamento gratuito presenta una missione di battaglia contro il boss di Nioh 2 e il demone mortale Mezuki. I giocatori che supereranno la fase potranno ottenere il “Cappello Scampuss” come ricompensa speciale.

Ricordiamo che l’action RPG dark fantasy è disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC tramite Windows e Steam.