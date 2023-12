Shattered Heaven: domani 13 dicembre nuovo aggiornamento gratuito

Disponibile da novembre, dopo un periodo di accesso anticipato, Shattered Heaven è pronto a ricevere un nuovo update. Il card game roguelike italiano di Leonardo Productions si aggiorna domani 13 dicembre introducendo nuovi contenuti, modalità e la localizzazione in lingua spagnola.

L’update conterrà una nuova serie di piccole missioni secondarie da affrontare durante la campagna per ottenere risorse extra, come richiesto dai fan. Inoltre, le features principali saranno:

Qui sotto una descrizione generale del gioco:

Shattered Heaven è il roguelike strategico italiano con caratteristiche di ruolo e meccaniche card game ambientato in un mondo dalle tinte dark fantasy e post-apocalittico. Il videogioco è nato dalle menti creative che hanno realizzato Dry Drowning, la visual novel investigativa di successo dalle ambientazioni futuristiche e distopiche. A seguito di un efficace periodo in Early Access che ha visto il coinvolgimento di un ampio pubblico, Shattered Heaven è stato capace di convalidare l’ambiziosa intenzione di inserirsi tra gli esponenti del genere card-game, riuscendo a rivoluzionarne i cardini con innovativi elementi RPG e con un sistema di deck-building dinamico che hanno conquistato in poco tempo gli appassionati del genere.

Qui sotto il tweet di Leonardo Interactive, che annuncia l’arrivo dell’aggiornamento in Shattered Heaven domani 13 dicembre, insieme anche alla patch note che sarà disponibile su Steam.

A new FREE update for SHATTERED HEAVEN is coming out TOMORROW! 💪

A series of extra challenges awaits you in the campaign mode – and you can finally experience the game in SPANISH! 🇪🇸

Full patch notes tomorrow:

➡️➡️https://t.co/wDmnVXZmUf pic.twitter.com/OUMFXEyWXH

— Leonardo Interactive (@leonardointera) December 12, 2023