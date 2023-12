Sonic Superstars: disponibile il vestito delle feste

SEGA ha annunciato che il Vestito delle feste di Sonic di Sonic Superstars è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Il Vestito delle feste di Sonic è gratuito per tutti i giocatori di Sonic Superstars, e include un nuovo costume per Sonic che porterà quella gioia e felicità tipica delle feste anche sulle Northstar Islands. Il vestito può essere equipaggiato nella schermata di selezione del personaggio scegliendo Sonic e poi premendo a sinistra o a destra in modalità Storia.

Articoli Consigliati Insomniac Games avrebbe subito un attacco hacker Shattered Heaven: domani 13 dicembre nuovo aggiornamento gratuito

Ricordiamo che Sonic Superstars è disponibile in versione digitale e fisica, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, e in versione digitale su PC. Inoltre, iscrivendovi alla newsletter sul sito ufficiale entro il 31 gennaio 2024 per ottenere un aspetto classico e ridefinito di Amy Rose. Infine, a questo link, qualora vogliate, potete leggere la nostra recensione del gioco.

Qui sotto potete vedere il tweet con il costume.