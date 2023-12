Insomniac Games avrebbe subito un attacco hacker

Insomniac Games, team di Ratchet & Clank e Spider-man, sarebbe stato colpito da un attacco informatico, che minaccia di rivelare dati sensibili sull’azienda, i suoi dipendenti e i suoi prossimi giochi.

Come riportato da Cyber Daily, il gruppo di ransomware Rhysida ha pubblicato online dei dati che sembrano rafforzare questa affermazione di aver violato con successo lo studio di proprietà di Sony.

La prova dell’hacking includerebbe uno screenshot commentato del prossimo gioco Wolverine, oltre a un artwork che potrebbe rivelare altri personaggi Marvel che saranno presenti nel titolo per PS5.

Sony Interactive Entertainment ha dichiarato a VGC che sta indagando sulle segnalazioni di hacking ai danni di Insomniac.

“Siamo a conoscenza di notizie secondo cui Insomniac Games sarebbe stata vittima di un attacco alla sicurezza informatica”, ha dichiarato la società. “Stiamo attualmente indagando su questa situazione. Non abbiamo motivo di credere che altre divisioni di SIE o Sony siano state colpite”.

Sembra inoltre che siano presenti scansioni di passaporti di dipendenti, un documento personale del doppiatore di Spider-Man Yuri Lowenthal, e-mail interne e documenti riservati.

Rhysida minaccia di pubblicare i dati rubati entro sette giorni, ma sta anche organizzando un’asta con un prezzo di partenza di 50 Bitcoin (circa 2 milioni di dollari).

“Con soli 7 giorni di tempo, cogliete l’opportunità di fare un’offerta su dati esclusivi, unici e impressionanti”, si legge.

“Aprite i vostri portafogli e siate pronti ad acquistare dati esclusivi. Vendiamo solo di prima mano, niente rivendite, sarete gli unici proprietari!”.

A settembre, Sony aveva dichiarato di aver avviato un’indagine dopo che un gruppo di ransomware aveva affermato di aver violato i sistemi dell’azienda giapponese e minacciava di vendere una serie di dati presumibilmente rubati.

Il gioco Wolverine di Insomniac è stato annunciato nel settembre 2021, così come il recente Spider-Man 2. In quella situazione era stato dichiarato che il primo era in “fase di sviluppo iniziale”. Sebbene si svolga nello stesso universo dei giochi dedicati all’Uomo Ragno, Wolverine è stato definito un titolo a sé stante, diretto da Brian Horton e Cameron Christian, già autori di Miles Morales. Sony sembra stia puntando a una finestra di uscita dell’autunno 2024 o 2025 per il gioco.