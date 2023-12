Little Nightmares: disponibile su dispositivi mobile

Little Nightmares è ora disponibile per iOS e Android. Nel titolo, dovrai aiutare Six a fuggire dalle Fauci, una vasta e misteriosa nave piena di anime corrotte alla ricerca del loro prossimo pasto. Man mano che avanzerai nell’avventura, dovrai districarti tra gli enigmi complessi di ogni stanza, nasconderti nell’ombra delle tane dei mostri e usare la tua immaginazione per restare lontano dai guai. Il gioco è acquistabile con uno speciale 30% di sconto sul prezzo di lancio (6.99€ invece di 8.99€) fino al 19 dicembre. Trovate il trailer di lancio qui.

Riuscirai ad arrampicarti, strisciare e nasconderti per sopravvivere alle anime corrotte delle Fauci? Immergiti in Little Nightmares, un racconto oscuro e stravagante che ti metterà di fronte alle peggiori paure della tua infanzia. Playdigious ha collaborato con Bandai Namco Europe per portare questo celebre e suggestivo gioco platform su iOS e Android con una versione realizzata appositamente per i dispositivi mobile, offrendo un’esperienza davvero immersiva e coinvolgente.

Caratteristiche

Procedi in punta di piedi in un’avventura oscura e spaventosa.

Riscopri le paure della tua infanzia in una nave infestata e sfuggi ai suoi abitanti terrificanti.

Arrampicati, striscia e nasconditi attraverso alcune ambientazioni da incubo per risolvere i suoi enigmi complessi.

Immergiti nelle Fauci attraverso il suo spaventoso sound design.

Interfaccia rinnovata

Obiettivi del Game Center

iCloud – Condividi i tuoi progressi tra più dispositivi iOS

Compatibile con MFicontroller

Little Nightmares è disponibile per dispositivi mobile. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.