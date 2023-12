Assassin’s Creed Mirage: disponibile la patch 1.0.6, ecco le modifiche

Ubisoft ha annunciato di recente il rilascio della modalità New Game Plus di Assassin’s Creed Mirage. L’aggiornamento 1.0.6 per il titolo di azione e avventura open world è finalmente disponibile, e aggiunge il New Game Plus. Potete visualizzare le note complete sulla patch qui.

L’aggiornamento aggiunge anche il costume Medjay di Bayek da Assassin’s Creed Origins come esclusiva New Game Plus, mentre i giocatori potranno anche sbloccarne tre opzioni di tintura per l’outfit. Nel frattempo, Ubisoft ha anche modificato la gamma delle espulsioni posteriori e laterali durante il parkour per migliorare ulteriormente la mobilità di Basim e anche diverse correzioni di bug. La patch 1.0.6. peserà 4,76 GB su Xbox Series X/S, 3,33 GB su Xbox One, 2,03 GB su PS5, 3,05 GB su PS4 e 5,03 GB su PC. Come recentemente confermato da Ubisoft, la modalità Permadeath, originariamente prevista per arrivare insieme a New Game Plus, verrà aggiunta al gioco come parte di un aggiornamento all’inizio del 2024. Di seguito una panoramica del titolo:

In Assassin’s Creed Mirage sarai Basim, un astuto ladruncolo da strada colpito da visioni spaventose e in cerca di risposte e giustizia. Dopo un atto di brutale vendetta, Basim fugge da Bagdad e si unisce a un’antica organizzazione: gli Occulti. Mentre ne apprende i principi fondanti e i rituali misteriosi, affinerà le proprie abilità, scoprirà la propria vera natura e infine aderirà a un nuovo credo, che cambierà il suo destino in modi imprevedibili. Visita la patria degli Assassini originali in questa avventura a mondo aperto con una storia emozionante. Quindici anni dopo il primo Assassin’s Creed, che ha ridefinito il suo genere, vivi la furtività e il parkour tipici della serie come mai prima d’ora in Assassin’s Creed Mirage. Visita le dettagliatissime, vivaci e reattive strade della Bagdad del nono secolo, scoprendo misteri del passato mentre lotti per assicurarti un futuro. Caccia tra le ombre. Diventa l’assassino definitivo.

Assassin’s Creed Mirage è disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.