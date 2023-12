Starfield aggiungerà nuovi modi di viaggiare

Dal lancio di Starfield, lo sviluppatore Bethesda Game Studios ha lavorato per migliorarlo ulteriormente, con l’aggiunta di nuove funzionalità. Di recente, il gioco ha superato i 12 milioni di giocatori in tutto il mondo. Lo studio ha recentemente confermato in un commento su Starfield che sta lavorando su diverse correzioni e miglioramenti al gioco in base al feedback della community, e oltre al supporto per FSR3 e XeSS arriverà un aggiornamento all’inizio del 2024. Oltre a ciò, lo sviluppatore sta anche lavorando per aggiungere finalmente mappe delle città e, forse, cosa più importante, “nuovi modi di viaggiare”. Di seguito la dichiarazione tramite Reddit:

Abbiamo lavorato duramente su molti dei problemi che hai segnalato e ci aspettiamo un aggiornamento all’inizio del prossimo anno che includerà un gran numero di correzioni di missioni “in corso”, nonché FSR3 e XeSS. Anche se abbiamo risolto diversi problemi relativi alle missioni, le correzioni delle missioni in corso sono molto più difficili da risolvere e abbiamo creato un nuovo sistema per correggerli senza che tu debba ripristinare il salvataggio. Stiamo anche lavorando duramente su molte delle nuove funzionalità che ci avete richiesto, dalle mappe delle città, al supporto delle mod, a tutti i nuovi modi di viaggiare (rimanete sintonizzati!).

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Starfield è il primo nuovo universo in oltre 25 anni da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea il personaggio che desideri ed esplora con una libertà senza precedenti, in un epico viaggio per scoprire la risposta al più grande mistero dell’umanità. Nell’anno 2330, l’umanità si è avventurata oltre il sistema solare, si è insediata in nuovi pianeti ed è ormai una specie interstellare. In questo contesto ti unirai a Constellation, l’ultimo gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando enormi distanze nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre.

Starfield è disponibile su Xbox Series X/S e PC tramite Steam.