Hunt Showdown: disponibile il nuovo evento Maree di Desolazione

Hunt: Showdown ha dato il via al suo nuovo evento Maree di Desolazione. L’evento, disponibile fino al 14 febbraio, porta una nebbia paranormale nell’ambientazione bayou del gioco. Come parte dell’evento, i giocatori possono scegliere tra tre diversi Patti a cui impegnarsi, sbloccando nuovi tratti nel processo. Trovate il trailer qui sopra.

L’evento porta con sé anche una nuova condizione jolly, denominata Ash Bloom, che prevede raffiche di insetti e cenere che influenzano la visibilità e mantengono gli animali nella zona in costante stato di allerta. I tre patti a cui i giocatori possono impegnarsi sono soprannominati Il patto demente, Il patto sommerso e Il patto radicato. Ogni Patto è dotato di nuovi tratti esclusivi, come Shadow Leap, che consente ai cacciatori di teletrasportarsi direttamente nella posizione di un mostro, uccidendolo all’istante. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Corre l’anno 1895 e tu sei un cacciatore incaricato di eliminare gli orridi e feroci mostri che hanno infestato il Bayou della Louisiana. Gioca da solo o in squadre da due o tre persone, mentre cerchi indizi utili a inseguire il tuo obiettivo e gareggi contro altri cacciatori che mirano alla stessa ricompensa. Uccidi ed esilia il tuo obiettivo, riscuoti la taglia e preparati per lo Showdown; una volta che la taglia è nelle tue mani, ogni altro cacciatore sulla mappa vorrà accaparrarsi il tuo premio. Fai terra bruciata mentre combatti in un mondo oscuro e spietato con brutali armi ispirate al periodo storico in cui è ambientato il gioco, il tutto mentre sali di livello, sblocchi equipaggiamenti e collezioni esperienze e oro per la tua Bloodline.

Hunt: Showdown è disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.