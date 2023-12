The Day Before: un ex-sviluppatore afferma che non è mai nato come un MMO

Arrivano nuovi aggiornamenti su The Day Before e soprattutto, sul concept e lo sviluppo del già defunto titolo di Fntastic. Un ex-sviluppatore del gioco, rimasto anonimo per sua privacy, è intervenuto sulle pagine del sito DualShockers per svelare alcuni retroscena relativi al titolo. Dalle sue parole sono emerse ulteriori conferme circa il tentativo dello studio di disorientare i giocatori (ma anche gli stessi sviluppator), pubblicando un prodotto differente rispetto a quanto sponsorizzato.

L’ex-sviluppatore ha affermato che Ther Day Before non è mai nato e non è mai stato creato né per essere un MMO, e neppure per proporre meccaniche RPG, definendolo come un semplice sparatutto in terza persona che propone soltanto qualche minima meccanica co-op. Inoltre, fin dall’inizio i server erano stati ideati per ospitare un numero massimo di 100 persone, numeri lontani da un titolo massimo. Tutte le idee legate a feature RPG sono rimaste soltanto nei concept iniziali ma non sono mai state approvate da Eduard e Aisen Gotovtsev, ossia i 2 CEO dello studio.

Inoltre, l’ormai ex-dipendente di Fntastic ha anche parlato dei 2 capi dello studio, affermando come i 2 non solo bocciassero ogni idea proposta dagli sviluppatori, ma hanno reso gli anni di lavoro su The Day Before molto confusionari, dato che c’era poca comunicazione tra i capi e i dipendenti. I 2 CEO intervenivano soltanto quando c’era da licenziare quegli sviluppatori che si lamentavano nei loro confronti o quando le proposte dei dipendenti non venivano approvate. Insomma, stando a queste parole, è palese come la volontà dei piani alti dello studio fosse quella di pubblicare un titolo scarso e povero di meccaniche, disattendendo promesse e annunci fatti prima della pubblicazione del gioco.