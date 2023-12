Suicide Squad Kill the Justice League riceverà i clan e due nuove modalità, rumor

Rocksteady Studios ha pubblicizzato Suicide Squad: Kill the Justice League come uno sparatutto incentrato sulla trama con elementi cooperativi. Tuttavia, potrebbero esserci altre modalità a cui i giocatori potranno accedere al momento del lancio.

Le modalità sarebbero Raising Hell e QVK, secondo l’insider Miller Ross su Twitter. Raising Hell è una modalità Orda in cui i giocatori combattono contro ondate di nemici sempre più impegnativi per “ricompense uniche” e posizionamento in classifica. Secondo quanto riferito, è giocabile da solo o in modalità cooperativa online. QVK è una modalità PvEvP 4v4v4v4 simile a Azzardo di di Destiny 2. Apparentemente vede i giocatori coinvolti in “fratture multiversali” e in lotta per completare gli obiettivi per ottenere il favore di un cattivo, con la possibilità di avere quattro eroi dello stesso team nella stessa squadra. Secondo quanto riferito, vengono implementati anche i clan, che mostrano i giocatori attivi che possono partecipare alle missioni. Warner Bros. Games e Rocksteady Studios hanno confermato solo una modalità offline in arrivo dopo il lancio. Il gioco verrà lanciato il 2 febbraio 2024, mentre i possessori della Deluxe Edition riceveranno l’accesso anticipato il 30 gennaio. Di seguito una panoramica del gioco:

Scoprite le origini della famigerata Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller e vestite i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League. Con una storia originale ambientata nell’enorme città open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League pone i quattro supercriminali DC in rotta di collisione con un’invasione aliena e con i supereroi DC, ora decisi a distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Allo stesso tempo, la Suicide Squad non deve dimenticare gli esplosivi letali impiantati nelle loro teste e che potrebbero esplodere al minimo segno di ribellione.

Suicide Squad: Kill the Justice League uscirà il 2 febbraio 2024 per Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC.