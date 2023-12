EA SPORTS F1 23 festeggia Max Verstappen e la sua stagione da record

Rivivete il FIA Formula 1 Championship del 2023 con EA SPORTS F1 23 e provate l’emozione di affrontare tre gare iconiche con il tre volte campione del mondo Max Verstappen. All’inizio della stagione, Max ha dichiarato a EA SPORTS:

Voglio dare il mio meglio e voglio vincere.

Max ha dominato la stagione 2023 diventando l’MVP in-game di F1 23, con ben 832K vittorie in gara, una percentuale di podi del 60% e risultando il pilota preferito tra i giocatori di F1 23. Max è stato scelto nel 21% delle gare con piloti di F1, e il GP del Bahrain è stata la gara preferita dai fan per gareggiare come Max. Dal 12 al 26 dicembre i giocatori possono affrontare le Sfide Pro di Max a Zandvoort, Suzuka e Lusail e avere una seconda possibilità per sbloccare tre caschi speciali, tra cui quello con cui Max ha vinto il campionato. Di seguito una panoramica del titolo:

Tieni il piede lontano dal freno in EA SPORTS F1 23, il videogioco ufficiale del 2023 FIA Formula One World Championship. Il nuovo capitolo dell’appassionante modalità narrativa “Braking Point” è pieno zeppo di accese rivalità e corse a folle velocità. Gareggia nei nuovi circuiti di Las Vegas e Qatar e ottieni ricompense e potenziamenti in F1 World. Le nuove bandiere rosse introducono un elemento strategico degno di nota, mentre la configurazione Lunghezza gara 35% garantisce ancora più azione ed emozioni. Mettiti al volante delle auto aggiornate al 2023 con i 20 piloti e le 10 scuderie ufficiali della F1. Inoltre, la F2, la miglior palestra per la F1, si arricchisce con i contenuti della stagione 2023, tra cui le nuove vetture e i nuovi piloti presenti nel paddock. Crea il team dei tuoi sogni e conquista la vittoria nella modalità Carriera scuderia, competi a schermo condiviso o nel multiplayer multipiattaforma e socializza nelle leghe Racenet.

EA SPORTS F1 23 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, E PC tramite EA App, Steam e Epic Games Store.