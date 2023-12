Diablo IV: disponibile l’evento Morbo di Mezz’inverno

Il primo evento a tempo limitato Morbo di Mezz’inverno, è arrivato in Diablo IV. Inizia anche un periodo di oscurità perpetua e gelo pungente, che consumano le Vette Frantumate. Dal 12 dicembre alle 19:00 al 2 gennaio alle 19:00, i giocatori potranno fare squadra con un bardo colmo di speranze che porta la triste novella di un “Orrore dal Manto Rosso” risvegliato e dei suoi servitori Demoni Appestati, che si cibano delle anime più sconfortate. In questo evento si potranno affrontare nuove missioni dell’evento, migliorare la base dell’evento, sfidare un nuovo boss e ottenere ricompense, tra cui nuovi oggetti cosmetici. Per maggiori informazioni visitate il blog post dedicato. Di seguito una panoramica:

MORBO DI MEZZ’INVERNO

I giocatori dovranno aiutare Gileon , il bardo, nel cercare di riattizzare lo spirito festivo degli abitanti di Kyovashad dopo aver saputo di pericoli maligni celati nella neve, che abbattono il morale cittadino.

, a Kyovashad, per rinfrancare lo spirito festivo e migliorare la piazza fino al suo massimo potenziale festivo, massacrando i Demoni Appestati color blu pallido celati tra le Vette Frantumate per ottenere Frammenti Appestati .

Si dovrà interrompere la Carneficina degli Appestati distruggendo i cumuli di viscere umane noti come Gusci Glaciali e recuperando Cimeli Perduti. che si potranno usare per migliorare la piazza.

Punendo abbastanza Demoni Appestati, per aver dissacrato gli abitanti delle Vette Frantumate, i giocatori si potranno ritrovare faccia a faccia con il loro sadico comandante, l' Orrore dal Manto Rosso .

. Visitando il Tavolo della Collezione nella Piazza di Mezz’inverno, una volta ottenuti abbastanza Frammenti Appestati, Cimeli Perduti e altre risorse di Morbo di Mezz’inverno, i giocatori potranno scambiarle con Prove di Mezz’inverno. Queste possono essere scambiate con un’ampia gamma di ricompense, tra cui: un trofeo cavalcatura, trofei posteriori di classe, armi cosmetiche, l’aspetto offensivo leggendario del Frammento dell’Alba, la Miscela di Gileon e altro ancora.

Diablo IV è disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.