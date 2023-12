The Division 2: Project Resolve è stato posticipato al 2025

The Division 3 potrebbe essere in fase di sviluppo, ma il suo predecessore deve ancora ricevere l’Anno 5 Stagione 3: Vanguard, in arrivo nel 2024. The Division 2 ha continuato a ricevere nuovi contenuti stagionali a quasi cinque anni dal suo lancio, mentre è attualmente in lavorazione anche uno nuovo, il DLC chiamato Project Resolve. A quanto pare, tuttavia, verrà lanciato più tardi del previsto.

Ubisoft ha recentemente annunciato l’aggiornamento Project Resolve per The Division 2, descritto come “un aggiornamento stagionale completo incentrato sulla salute e sulla qualità della vita” per preparare il gioco per contenuti futuri. E anche se l’aggiornamento apporterà chiaramente miglioramenti significativi all’esperienza, il lavoro svolto ha comportato un ritardo per la prossima grande espansione del gioco. Come accennato in precedenza, Ubisoft ha anche annunciato all’inizio di quest’anno che The Division 3 era entrato in fase di sviluppo, mentre The Division Resurgence e The Division Heartland sono in lavorazione, quindi i fan del franchise hanno chiaramente molto da offrire aspettiamo nei prossimi anni. Di seguito la dichiarazione di Radu Nedea, produttore principale di Ubisoft Bucarest, in un video di annuncio caricato di recente:

L’avvio di Project Resolve significava che il nostro team doveva costruire solide basi, il che ha influenzato alcuni dei nostri piani precedentemente annunciati. Dopo la stagione in corso, l’Anno 5 Stagione 3: Vanguard uscirà nel febbraio 2024, che includerà tutti gli aggiornamenti sanitari di Project Resolve, nonché i normali contenuti stagionali che ti aspetti, come una nuova caccia all’uomo, un pass stagionale e abbigliamento Evento. Ciò significa che abbiamo preso la difficile decisione di spostare l’uscita del DLC al 2025.

