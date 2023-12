Il nuovo software di AMD regala prestazioni in più su Avatar Frontiers of Pandora

I gamer aspettavano con ansia Avatar Frontiers of Pandora e l’attesissimo gioco è ora disponibile. Con AMD Software Adrenalin Edition 23.12.1 , i processori AMD Ryzen e le schede grafiche Radeon, i giocatori possono sperimentare prestazioni incredibili, una straordinaria fedeltà visiva e un gameplay coinvolgente nell’animato mondo di Pandora.

La compagnia ha lavorato a stretto contatto con Ubisoft per diversi anni al fine di sviluppare il motore Snowdrop che consente di creare un mondo immersivo in grado di offrire immagini raytracing straordinarie sui PC AMD Ryzen e Radeon.

Avatar: Frontiers of Pandora -progettato per console next gen con un raytracing permanentemente abilitato in ogni preset grafico del gioco -risulta notevolmente impegnativo per le schede grafiche obsolete e persino per i PC moderni. Tuttavia, grazie ad AMD FidelityFX Super Resolution 3 (FSR 3) con frame generation abilitata, i giocatori possono aspettarsi oltre 100 FPS attivando la qualità Ultra con la modalità Qualità FSR 3 in tutta la serie AMD Radeon RX 7000, sia che si giochi a 4K con le Radeon RX 7900 XTX e RX 7900 XT, a 1440p con le Radeon RX 7800 XT o RX 7700 XT, o a 1080p con la RX 7600. Insieme ai processori AMD Ryzen, la grafica AMD Radeon offre un’esperienza di gioco eccellente ed entusiasmante.

Fino al 30 dicembre 2023, con l’acquisto di processori AMD Ryzen e schede grafiche Radeon idonee, i gamer riceveranno una copia gratuita di Avatar: Frontiers of Pandora, oltre a soluzioni selezionate basate su AMD presso i rivenditori partecipanti.