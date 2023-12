CORSAIR: la tecnologia iCUE LINK si aggiudica il premio CES 2024 Innovation Awards

CORSAIR, azienda leader nella produzione di computer e accessori di alto livello per gamer, content creator ed appassionati di PC, comunica con orgoglio che il rivoluzionario ecosistema smart di gestione dei componenti PC iCUE LINK è stato nominato vincitore del CES 2024 Innovation Award. L’ecosistema iCUE LINK ha sorpreso i giudici della Consumer Technology Association grazie alla sua capacità senza eguali di velocizzare il processo di assemblaggio e configurazione di un nuovo PC ad alte prestazioni, riducendo enormemente la complessità totale dei cavi collegati e facilitando così il compito anche a coloro che non possiedono conoscenze specifiche.

Da quando è stato presentato quest’anno, numerosi assemblatori di PC hanno già sperimentato i vantaggi unici nel loro genere della tecnologia di collegamento a cavo singolo, in attesa di brevetto, di iCUE LINK. Ogni componente sfrutta un unico connettore che può essere collegato al dispositivo successivo, creando così una catena ottimizzata di componenti connessi ad un singolo Hub di sistema iCUE LINK. I vantaggi? Un assemblaggio efficiente, diretto e semplificato del sistema, che tiene in considerazione anche praticità e comodità.

Grazie ad un’architettura di rete con un bus interamente digitale, un singolo cavo è in grado di erogare sia l’energia necessaria per alimentare i componenti che di trasmettere le informazioni a tutti i dispositivi: dal controllo dei segnali RGB e RPM alla gestione dei sensori di temperatura. Ciascuno di questi componenti smart ospita un microcontroller che singolarmente gestisce e riporta al software iCUE ed all’Hub di sistema tutti i dati in tempo reale. Con questo cambio di paradigma nel controllo e nella comunicazione tra componenti, la tecnologia migliora la distribuzione di energia, il controllo dell’illuminazione e le capacità di monitoraggio, spianando la strada ad una vasta gamma di potenziali funzionalità completamente innovative.

iCUE LINK include una serie di prodotti in costante crescita, tra cui ventole QX RGB, sistemi di raffreddamento per CPU All-in-One, schermi LCD e componenti per sistemi custom loop Hydro X Series. Ma altre novità non tarderanno ad arrivare. Si tratta infatti di una piattaforma progettata per garantirne ulteriori implementazioni future e CORSAIR è costantemente impegnata nello sviluppo di nuovi prodotti e funzionalità che contribuiranno a mantenere iCUE LINK sinonimo di innovazione per molti anni a venire.