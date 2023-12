Inkulinati: arriva l’aggiornamento “The Tactical Swimming”

Da oggi 13 dicembre arriva un nuovo aggiornamento in Inkulinati, lo strategico sviluppato da Yaza Games e pubblicato da Daedalic Entertainment dove prendono vita i personaggi ironici degli antichi marginalia medievali. Si tratta del The Tactiacal Swimming Update, e per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer.

L’aggiornamento porta:

Nuove bestie, tre pesci e una foca

Nuova maestra inkulinati da selezionare all’inizio del viaggio, la Damigella

8 nuove azioni per la mano

26 nuovi talenti

modifiche al bilanciamento basate sul feedback della community e dei dati raccolti

migliorate delle sinergie tattiche

Ricordiamo inoltre che qualche giorno fa, gli sviluppatori avevano aggiornato la situazione relativa al multiplayer online, dicendo che quando arriverà la versione 1.0, purtroppo non verrà ancora introdotta la possibilità di giocare online. Il team vuole infatti al momento raccogliere tutte le forze per migliorare l’esperienza offline, piuttosto che fare un multiplayer a tutti i costi che avrebbe potuto finire di essere troppo semplice. Inoltre, al momento il team sta lavorando anche al porting per “ulteriori piattaforme” (con ulteriori notizie in merito che arriveranno più avanti).

Lasciandovi al trailer, ricordiamo che Inkulinati è al momento in accesso anticipato, disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, anche attraverso Game Pass.