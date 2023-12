Netflix mostra i giochi in arrivo, c’è Sonic Mania

Netflix ha pubblicato un trailer in cui mostra i giochi che arriveranno nel catalogo per gli abbonati al servizio streaming on demand, oramai in crescita anche nella sezione games. Proprio per questo, in un recente aggiornamento, è stato sottolineato proprio il lavoro fatto in questi ultimi due anni, con 40 giochi lanciati, tra cui Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition, che arriverà domani 14 dicembre.

Queste le parole scritte dal VP Game Mike Verdu:

Abbiamo lanciato 40 giochi. Tra questi c’è Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition , che arriverà su Netflix domani, oltre a titoli come Football Manager 24 Mobile e Storyteller , che i nostri membri hanno apprezzato molto. Ci impegniamo a costruire un portafoglio con varietà e ampiezza, in modo che alla fine tutti i nostri membri possano trovare su Netflix un gioco che amano.

Entro la fine dell’anno saranno disponibili 86 giochi, con quasi altri 90 giochi in sviluppo. Sono stati mostrati quindi i giochi in arrivo nel 2024, a partire dal life simulator Cozy Grove: Camp Spirit, realizzato dallo studio interno Spry Fox, e forse, ancora più di cartello, Sonic Mania Plus e Hades.

Qui sotto la lista, in fondo il trailer.

Cozy Grove: Camp Spirit

FashionVerse

Game Dev Tycoon

Sonic Mania Plus

Altri giochi in arrivo includono: