Darkest Dungeon II The Binding Blade Recensione: l’oscurità è meno fitta grazie al Crociato!

Darkest Dungeon II: The Binding Blade è il nuovo DLC che, al prezzo di 9,75€, arricchisce quanto già visto nel gioco base aggiungendo due nuovi eroi: il Crociato e la Duellante. Come già detto nella recensione, il titolo sa essere avvincente nonostante la sua elevata ed opprimente difficoltà, in linea con il mood e le ambientazioni che trasmette il titolo. Il titolo è un GDR a turni con meccaniche rogue-like ben fatte e che sanno intrattenere il giocatore per moltissime ore. Il sistema di combattimento, unito alle abilità uniche per ogni eroe selezionabile, riesce a rendere ogni viaggio sempre diverso ed una scoperta costante, che mira ad impreziosire le nostre conoscenze per creare tattiche e strategie in battaglia, così da affrontare al meglio ogni nemico. Dopo questo breve incipit sul gioco base, possiamo cominciare a parlare del nuovo DLC.

Darkest Dungeon II The Binding Blade: due nuovi eroi pronti a scendere in campo

Partiamo subito parlando del primo eroe disponibile appena acquisito il DLC: la Duellante. Meglio conosciuta come Saharr, è una combattente rigorosa e letale, una presenza formidabile in qualsiasi formazione: è capace di ricorrere a tattiche sia difensive che offensive, ignorare le difese nemiche e contrattaccare grazie all’abilità Riposte. La Duellante aggiunge, grazie alle sue uniche meccaniche e il suo stile di gioco, nuovi modi di affrontare un viaggio a dir poco abominevole. Inoltre, come tutti gli altri eroi, anche lei ha una storia unica da scoprire grazie agli Shrines of Reflection, che aggiunge dei retroscena abbastanza interessanti sulla sua storia. Nonostante ci sia voluto un po’ per capire come usare al meglio la Duellante, ponendo attenzione in skill errate e che non riuscivano ad enfatizzare il suo stile di gioco ed il suo ruolo all’interno della squadra, scoprirete che Saharr avrà un ruolo di spicco nel party se investirete tempo nel capire le sue meccaniche. Di certo la mancanza di tutorial non agevola la curva di apprendimento dell’eroina, ma un ottimo modo per capire bene la Duellante è stato ripercorrere la sua storia attraverso gli Shrines of Reflection, che non solo vi faranno sbloccare nuove abilità ma fungono anche come una sorta di tutorial. La Duellante, infatti, utilizza l’effetto di stato Riposte, una sorta di contrattacco che scatta quando si viene colpiti da un avversario. Ciascuna delle sue posizioni uniche le conferisce anche un bonus diverso ai contrattacchi e le consente di spostarsi agilmente. Infatti, la sua ricerca della perfezione la esorta a esigere solo il meglio, grazie all’eliminazione dei tempi di ricarica e offrendo al party buff offensivi e difensivi. La Duellante può spostarsi agilmente da una posizione all’altra attaccando in prima linea o dalle retrovie, passando dalla posizione aggressiva a quella difensiva e viceversa e colpendo i nemici grazie all’abilità Riposte, infliggendo così ingenti danni ai nemici. Inoltre, attraverso l’Altar of Hope, la Duellante ha tre percorsi eroici che vengono sbloccati spendendo candele nella Città Vivente: Instructice, il cui focus è sullo spingere i vostri avversari al limite; Antagoniste, la Duellante utilizzerà vari debuff per indebolire i nemici ed infine Intrépide, che aumenta di molto i danni, ma allo stesso tempo aumenta il rischio di morte dell’eroina.

La Duellante non è di certo il personaggio più atteso dai fan, ma grande hype è stato riposto nel ritorno del Crociato. Dato che il Crociato è un personaggio così importante per i fan, gli sviluppatori di Red Hook hanno deciso che il suo ritorno nella serie dovrebbe arrivare con un po’ di clamore, attraverso una missione che i possessori di DLC devono completare per sbloccarlo. La missione per ripristinare il crociato inizia alla locanda, dove raccoglierete l’elmo del leggendario dell’ultimo crociato e dovrete posizionarlo come trofeo sulla vostra diligenza. In questo modo, potrete iniziare una serie di incontri appositamente studiati per la missione The Lost Crusade durante la vostra run. La missione vi vedrà combattere eserciti invasori e raccogliere l’equipaggiamento del leggendario soldato prima di poterlo arruolare tra le schiere del vostro gruppo. Alcune persone potrebbero rimanere deluse dalla scelta di sbloccare il Crociato dietro una missione che richiederà tempo e fortuna per essere completata. Ma è al contempo una decisione che arricchisce il DLC e vi incentiva a giocarlo tenendovi impegnati per diverse ore. Infine, dà al ritorno di questo personaggio popolare una sensazione di impronta decisamente importante ed epocale. È importante sottolineare come ogni oggetto chiave che otterrete durante il proseguimento di questa quest sarà disponibile alla prima Locanda che visiterete, in modo da proseguire i diversi step in una singola run. L’unica nota dolente è che dovrete destreggiarvi lungo incontri casuali per raggiungere gli obiettivi di The Lost Crusade e, di conseguenza, non c’è un modo realmente diretto per raggiungerli.

Il Crociato è un eroe che si pone in prima fila e dalle mille qualità, capace di resistere a colpi impietosi, assistere la propria squadra con abilità di guarigione di riduzione dello Stress e colpire duramente gli avversari con la sua spada. Fondamentalmente è un ottimo personaggio da piazzare sicuramente tra i ranghi del vostro party, grazie alle sue diverse abilità. Appena sbloccato avrete a disposizioni diverse abilità che infliggono danni ai vostri nemici ed una sola che vi permette di ridurre lo stress del party. Grazie agli Shrines of Reflection potrete sbloccare l’abilità Battle Heal che gli permette di curare se stesso o un alleato, Bulwark of Faith farà in modo di attirare l’attenzione dei nemici su di lui, ma al tempo stesso potrà bloccare gli attacchi nemici per due turni e recuperare parte della vita. Queste sono solo due delle sei abilità che sarete in grado di sbloccare proseguendo la storia del personaggio. Inoltre, come per la Duellante, attraverso l’Altar of Hope il Crociato ha tre percorsi eroici che vengono sbloccati spendendo candele nella Città Vivente: Aggressor darà alle abilità del Crociato nuovi effetti se l’avversario è sotto lo status Burn; Templar trasforma il Crociato in un tank ancora più potente ed è incentrato sulla rigenerazione della salute ed infine troviamo il Banneret, donando al Crociato un ruolo più orientato al supporto della squadra.

The Warlord, il nuovo tenace mini-boss

Oltre ai due nuovi eroi, è stato aggiunto anche un nuovo mini-boss che potrete incontrare casualmente durante le vostre run in Darkest Dungeon II: The Binding Blade. L’intimidatorio boss si chiama The Warlord ed in particolare ha una grande atmosfera intimidatoria e colossale, molto simile ad un barbaro che indossa un’armatura romana, ma non è chiaro se si tratti di un uomo o di qualche altro mostro. Il Boss ha attacchi potenti, quindi assicurati di poterlo difendere con un personaggio tank, come il Man-at-Arms oppure il Leper. Se il boss passa al rango più basso, potenzierà gli altri suoi membri del party, lo Spadaccino e il Lanciere con diversi buff. È dunque importante eliminare i suoi sgherri prima di passare al boss, o il vostro gruppo sarà spazzato via. Il Boss avrà all’inizio della battaglia avrà anche tre Death Armor tokens e di conseguenza dovrete ridurre la sua salute in modo da rimuovere i suddetti token.

Questo lo metterà in ginocchio e potrete finalmente sconfiggerlo. Sconfitto The Warlord completerete finalmente la missione The Lost Crusade, e potrete finalmente sbloccare anche il Crociato. Il nuovo eroe apparirà nell’area del Crocevia all’inizio della prossima spedizione o, in alternativa, procedendo ulteriormente nell’attuale run e perdendo uno dei compagni, potrete selezionarlo immediatamente come sostituto dopo aver visitato una locanda. In conclusione, l’inclusione di questo mini-boss insieme a due personaggi e la ricchezza di contenuti che ne derivano rendono questo DLC molto succulento ed importante per i fan di The Darkest Dungeon. Infatti, The Binding Blade è un acquisto obbligato per i fan della serie, grazie a due nuovi eroi e la missione per sbloccare il Crociato.

Piattaforme: PC

Sviluppatore: Red Hook Studios

Publisher: Red Hook Studios

Darkest Dungeon II: The Binding Blade è un DLC che può essere sicuramente apprezzato dai fan della serie, ricco di contenuti e fedele al titolo. Nonostante l’elevata difficoltà per sbloccare il Crociato, grazie ad una missione che è in linea con il mood e le ambientazioni che trasmette il titolo base, riuscendo persino ad arricchirlo ancora di più. Il titolo rimane quello di sempre, un GDR a turni con meccaniche rogue-like ben fatte e che sanno intrattenere il giocatore per moltissime ore. Il sistema di combattimento, unito alle abilità uniche per ogni eroe selezionabile, riesce a rendere ogni viaggio sempre diverso ed una scoperta costante, che mira ad impreziosire le nostre conoscenze per creare tattiche e strategie di battaglia così da affrontare al meglio ogni nemico. Ora con due nuovi eroi che aggiungono meccaniche uniche e che di certo i fan della serie apprezzeranno. Ci sentiamo in dovere di raccomandare il DLC a chi ha apprezzato The Darkest Dungeon II e non vede l’ora di tornare a tuffarsi nel tetro universo creato da Red Hook.