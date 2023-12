PlayStation Plus Catalogo Giochi: ecco i titoli di dicembre 2023

Sony ha annunciato i titoli che si andranno ad aggiungere al catalogo PlayStation Plus Catalogo Giochi (membri extra e premium) nel mese di dicembre 2023. Tra di loro, spicca Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e l’immortal Grand Theft Auto V, oltre a due titoli di tipo souls in due dimensioni come Salt and Sacrifice e Moonscars. Tre titoli legati a Megaman due dei quali per quel che riguarda la sezione Classici (per membri premium).

I giochi saranno disponibili dal 19 dicembre, qui sotto potete vedere la lista intera e il video pubblicato da PlayStation Access.

PlayStation Plus Extra e Premium | Catalogo dei giochi

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

Moto GP23 | PS4, PS5

Metal: Hellsinger | PS4, PS5

Salt and Sacrifice | PS4, PS5

Moonscars | PS4, PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4, PS5

Grime | PS4, PS5

Tinykin | PS4, PS5

Prodeus | PS4, PS5

Shadowrun Returns | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition | PS4, PS5

PlayStation Premium | Classici

Mega Man Legacy Collection | PS4

Mega Man Legacy Collection 2 | PS4

Thrillville | PS4, PS5

Thrillville: Fuori dai binari | PS4, PS5

Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5

Qui sotto potete vedere l’immagine che mostra i giochi di punta in arrivo nel servizio PS Plus Catalogo Giochi nel mese di dicembre 2023, per gli abbonati Premium ed Extra. Vi ricordiamo infine che per quanto riguarda i giochi disponibili anche per gli abbonati Essential, questo mese sono arrivati Lego 2K Drive (PS4, PS5) Powerwash Simulator (PS4, PS5) e Sable (PS5)