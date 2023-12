Square Enix: guida ai regali di Natale

Square Enix ha presentato la sua guida per i suoi titoli di questa stagione festiva, mostrando i vari giochi usciti in questo 2023 e quelli che arriveranno il prossimo anno.

Selezione di giochi pubblicati nel 2023

FINAL FANTASY XVI

· Piattaforme: PS5

· Data di pubblicazione: 22 giugno 2023

Nel primo GdR d’azione puro della serie FINAL FANTASY principale, Clive Rosfield affronta una missione per liberare l’umanità dal suo destino. Clive dovrà usare i poteri degli Eikon per superare gli ostacoli posti sul suo cammino dai nemici. FINAL FANTASY XVI è stato recentemente nominato in quattro categorie dei The Game Awards di quest’anno, tra cui Best RPG, Best narrative, score and music e Best performance.

Idee regalo dal team di SQUARE ENIX STORE:

STATUETTE BRING ARTS DI CLIVE ROSFIELD E TORGAL DI FINAL FANTASY XVI PRE-ORDER

STATUETTA BRING ARTS DI CIDOLPHUS TELAMON PRE-ORDER

STATUETTA BRING ARTS DI JILL WARRICK PRE-ORDER

FINAL FANTASY XIV

· Piattaforme: PS4, PS5, PC

· Data di pubblicazione: 30 settembre 2010

Nel 2023 FINAL FANTASY XIV Online ha ricevuto diverse onorificenze, tra cui la vittoria del premio “Evolving Game” dei BAFTA e due nomination ai The Game Awards, nelle categorie “Best Ongoing” e “Best Community Support”. Nonostante quest’anno celebri il suo 10° anniversario, l’acclamato MMORPG non ha intenzione di rallentare.

Quest’anno c’è stato anche il ritorno dei Fan Festival del gioco, in cui il Produttore e Direttore Naoki Yoshida è salito sul palco di fronte a migliaia di appassionati a Las Vegas a luglio e a Londra a ottobre, per presentare i contenuti di Dawntrail™, quinto pacchetto di espansione del gioco, in arrivo nel 2024. Altre informazioni in merito saranno pubblicate a breve, al Tokyo Fan Fest in programma per il 7 e l’8 gennaio.

L’anno nuovo sarà sicuramente memorabile per FINAL FANTASY XIV ONLINE, con l’arrivo dell’attesa open beta per la versione Xbox Series X|S in programma tra metà gennaio e febbraio 2024, a cui seguirà in estate l’uscita di Dawntrail. Non perdetevele!

Idee regalo dal team di SQUARE ENIX STORE:

Tuta morbidosa del Loporrit di FINAL FANTASY XIV DISPONIBILE

Ciondolo d’argento del fiore di Elpis di FINAL FANTASY XIV DISPONIBILE

Calze del CHOCOBO di FINAL FANTASY XIV DISPONIBILI

STAR OCEAN THE SECOND STORY R

· Piattaforme: PS5, PS4, Nintendo Switch, PC

· Data di pubblicazione: 2 novembre 2023

Riprodotto con un’affascinante estetica in 2.5D, che combina personaggi 2D in pixel art e ambienti 3D, questo remake include tutti gli elementi che hanno reso il titolo originale un successo, aggiungendone al tempo stesso di nuovi. Scopri nuove dinamiche di combattimento, doppiaggio completo in giapponese e inglese, musiche originali e riarrangiate, e molto altro in STAR OCEAN THE SECOND STORY R.

DRAGON QUEST MONSTERS: IL PRINCIPE OSCURO

· Piattaforme: Nintendo Switch

· Data di pubblicazione: 1° dicembre 2023

In DRAGON QUEST MONSTERS: Il Principe oscuro, avventurati in un mondo fantastico nei panni del semi-umano maledetto Psaro per diventare un domamostri, reclutando mostri e combattendo insieme a loro nel fantastico mondo di Nadiria, in cui lo aspettano fiumi di lava gorgogliante, antiche e misteriose rovine e maestose torri di dolci. Guida contro Randolfo il Tiranno, il Signore della Mostruosità, un esercito di oltre 500 mostri unici da affrontare, reclutare e addestrare. In questo avvincente GdR fantasy avrai a disposizione anche numerose modalità online, stagioni mutevoli e un sistema di sintesi revisionato.

OCTOPATH TRAVELLER II

· Piattaforme: PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox, PC

· Data di pubblicazione: 24 febbraio 2023

Avventurati nel mondo di Solistia in OCTOPATH TRAVELLER II, l’acclamato seguito dell’originale uscito nel 2018 con oltre 3 milioni di copie vendute in tutto il mondo all’attivo. Questo GdR con grafica HD-2D, una fusione di pixel art retrò e CG in 3D, mette i giocatori al comando di otto nuovi viaggiatori, ciascuno con origini, motivazioni e abilità proprie. L’avventura si snoda in un mondo composto di fiorenti culture da oriente a occidente, in cui le industrie della nuova era prosperano. Solca i mari ed esplora ogni angolo di un mondo che cambia dal giorno alla notte. Ciascun viaggiatore ha una serie unica di Azioni viaggio utilizzabili per affrontare gli abitanti delle città, ottenere oggetti, portare altri con sé nel loro viaggio e altro ancora. Sviluppa liberamente i mestieri e le abilità dei tuoi viaggiatori e il sistema Dominio e Potenza, che rende i combattimenti ancora più esaltanti. Dove andrai? Cosa farai? Di quali vicende ti renderai protagonista? Dipende tutto da te. Parti e vivi una storia che potrai fare tua.

PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo

· Piattaforme: Nintendo Switch, Steam, Android, iOS

· Data di pubblicazione: 8 marzo 2023

Il titolo vincitore dell’Excellence Award dei Japanese Game Award del CESA e nominato nella categoria Best Narrative and OST degli Horror Games Awards di quest’anno. Ambientato durante l’era Shōwa (1926-89) nel quartiere di Sumida, a Tokyo, PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo dà vita alle macabre leggende metropolitane dei sette misteri di Honjo con uno stile horror unico, tinto di mistero. Questa raccolta di agghiaccianti storie ruota attorno a vari protagonisti che hanno il potere di maledire. Segui i sette maledetti nella loro avventura sovrannaturale e indaga su questi misteri.

Scopri i segreti di questi misteri da brivido: durante questa stagione festiva il gioco è in offerta dal 14 al 31 dicembre per Nintendo Switch (solo in digitale) e dal 31 dicembre al 4 gennaio su Steam.

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE

· Piattaforme: PS4, Nintendo Switch

· Data di pubblicazione: 16 febbraio 2023

THEATRHYTHM FINAL BAR LINE è il nuovo titolo della popolare serie di rhythm action. Con 385 brani di FINAL FANTASY® nel gioco base, tre modalità di gioco, il multigiocatore locale e online e più di 100 personaggi di FINAL FANTASY con cui creare la tua squadra dei sogni, potrai divertirti con la musica leggendaria della serie come mai prima d’ora.

POWERWASH SIMULATOR – DLC Ritorno al futuro

· Piattaforme: PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e Steam

· Data di pubblicazione: 16 novembre 2023

POWERWASH SIMULATOR permette ai giocatori di lavare via le loro preoccupazioni con i suoni rilassanti dell’acqua. I giocatori possono costruire il loro impero d’idropulizia e lavare via ogni traccia di sporcizia e lerciume che riescono a trovare. Con il pacchetto speciale Ritorno al futuro, novità del 2023, dovrai ripulire grasso e sporcizia futuristici dai veicoli e dai luoghi più emblematici di Ritorno al futuro.

FINAL FANTASY PIXEL REMASTER

· Piattaforme: PS4, Nintendo Switch, PC (tramite Steam)

· Data di pubblicazione: 19 aprile 2023 (PS4 e Nintendo Switch), 28 luglio 2021 (PC Steam)

Ora disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC tramite Steam. La serie FINAL FANTASY Pixel Remaster, che include i titoli da FINAL FANTASY I fino a FINAL FANTASY VI, propone tutta la magia dei giochi originali con vari miglioramenti, restando comunque fedele al design rétro di questi capolavori. Chi gioca su PS4 e Nintendo Switch avrà a disposizione nuove opzioni, come la possibilità di disattivare gli incontri casuali o di regolare i moltiplicatori dell’esperienza guadagnata tra 0 e 4.

Acquista i titoli della raccolta individualmente o come serie completa con il Bundle FINAL FANTASY I-VI sulle piattaforme disponibili.

LIVE A LIVE

· Piattaforme: PS5, PS4, PC (tramite Steam)

· Data di pubblicazione: 27 aprile 2023

Scopri il pluripremiato GdR in HD-2D LIVE A LIVE, ora disponibile anche per PS5, PS4 e STEAM come nuovo remake HD-2D. In LIVE A LIVE potrai esplorare liberamente otto storie diverse con otto personaggi diversi, ognuna ambientata in un periodo storico diverso, dalla preistoria al selvaggio West e oltre. Oltre a un profondo sistema di battaglia strategico a turni, potrai esplorare anche varie meccaniche di gioco diverse a seconda di ogni capitolo, come la furtività, la suspense o l’uso di trappole.

Una demo giocabile gratuita, scaricabile da PlayStation Store e STEAM, consente di giocare alla sezione iniziale di tre delle otto storie offerte dal gioco.

Giochi in arrivo nel 2024

FINAL FANTASY VII REBIRTH

· Piattaforme: PS5

· Data di pubblicazione: 29 febbraio 2024

FINAL FANTASY VII REBIRTH, in uscita nei primi mesi del 2024, offre tantissima azione con personaggi celebri come Cloud, Aerith, Barret e Tifa in un mondo dai toni fantascientifici e fantasy in cui il pericolo si annida dietro ogni angolo. Il secondo capitolo del progetto FINAL FANTASY VII Remake conterrà elementi del titolo precedente e funzionalità notevolmente migliorate, come una vasta mappa del mondo da esplorare e abilità congiunte dei membri del gruppo.

Idee regalo dal team di SQUARE ENIX STORE:

STATUETTA STATIC ARTS DI CLOUD STRIFE DI FINAL FANTASY VII REMAKE (VER. VESTITO) DISPONIBILE

Action figure Play Arts Kai di Tifa Lockhart di FINAL FANTASY VII REMAKE (ver. vestito con spacco) DISPONIBILE

STATUETTA PLAY ARTS KAI DI ZACK FAIR (SOLDIER DI 2ª CLASSE) DISPONIBILE

FINAL FANTASY XIV: DAWNTRAIL

· Piattaforme: PS5, XBOX Series X/S, PC

· Data di pubblicazione: estate 2024

In uscita nell’estate del 2024, DAWNTRAIL è la quinta espansione dell’acclamato MMO FINAL FANTASY™ XIV Online. La nuova espansione includerà moltissimi contenuti inediti, tra cui un level cap aumentato, vari nuovi mestieri, delle nuove aree, delle nuove tribù alleate, nuovi dungeon e nuovi contenuti di battaglia, come FATE, cacce, cacce al tesoro, missioni secondarie e altro ancora.

SAGA EMERALD BEYOND

· Piattaforme: Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC (tramite Steam), iOS e Android

· Data di pubblicazione: 2024

In uscita nel 2024, SAGA EMERALD BEYOND è la nuova avventura originale dell’acclamato SaGa Project di Square Enix. SAGA EMERALD BEYOND offre un cast eclettico di eroi provenienti da mondi molto diversi, con drammatiche storie uniche da vivere. I giocatori potranno selezionare uno qualsiasi dei sei protagonisti con cui iniziare e, guidati dalle misteriose Emerald Wave, esplorare 17 affascinanti mondi in cui incontreranno personaggi di diverse razze, tra cui mostri, mech e vampiri, per plasmare la propria storia. SaGa Emerald Beyond amplia il sistema di scenario Free-form per cui la serie è nota, offrendo una libertà senza pari per dare forma alla propria storia, che cambierà in base alle scelte e alle azioni del giocatore.