Diesel Legacy The Brazen Age: disponibile il nuovo playtest pubblico del picchiaduro 2v2

Oggi 13 dicembre è partito il secondo playtest pubblico di Diesel Legacy The Brazen Age, picchiaduro 2v2 di Modus Games sviluppato da Modus Studios. Questa fase sarà disponibile fino al 3 gennaio. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer.

Per poter scaricare e giocare, bisogna collegarsi alla pagina Steam del gioco. Qui sotto la descrizione:

Diesel Legacy è un picchiaduro 2v2 in cui quattro giocatori si sfidano in contemporanea. Questa rivisitazione dei tradizionali giochi di combattimento aggiunge elementi di strategia mai visti prima, in cui la cooperazione diventa la chiave del successo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Il destino della città di ferro è nelle tue mani – Guida i 10 personaggi nelle loro esclusive modalità storia e scorpi un vasto universo ispirato al genere dieselpunk. La lotta per il futuro ha inizio!

– Guida i 10 personaggi nelle loro esclusive modalità storia e scorpi un vasto universo ispirato al genere dieselpunk. La lotta per il futuro ha inizio! Scontri 2v2 pieni d’azione – Quattro giocatori scelgono tra 10 incredibili personaggi da portare in combattimento online e offline.

– Quattro giocatori scelgono tra 10 incredibili personaggi da portare in combattimento online e offline. Una sfida, tre corsie – Ti aspettano oltre 10 livelli ricchi di dettagli. Salta e sfreccia tra le corsie per ottenere un vantaggio e portare il combattimento su un altro livello!

– Ti aspettano oltre 10 livelli ricchi di dettagli. Salta e sfreccia tra le corsie per ottenere un vantaggio e portare il combattimento su un altro livello! Al tappeto… ma ancora in gioco! – Anche quando un giocatore è al tappeto, la lotta non è finita. Para gli attacchi dall’oltretomba, incanala la tua essenza per aiutare il tuo compagno a liberarsi e dagli man forte nel superare le avversità!

– Anche quando un giocatore è al tappeto, la lotta non è finita. Para gli attacchi dall’oltretomba, incanala la tua essenza per aiutare il tuo compagno a liberarsi e dagli man forte nel superare le avversità! Netplay globale – Grazie a RealMatch, le lotte multigiocatore online sono prive di lag.

– Grazie a RealMatch, le lotte multigiocatore online sono prive di lag. Modalità allenamento – Sfrutta i molti strumenti di allenamento pensati per tutti i livelli di abilità e migliora le tue tecniche in solitaria o in squadra! Esercitati nelle combo, registra gli scontri e analizza hitbox e fotogrammi per affinare la tua strategia.

– Sfrutta i molti strumenti di allenamento pensati per tutti i livelli di abilità e migliora le tue tecniche in solitaria o in squadra! Esercitati nelle combo, registra gli scontri e analizza hitbox e fotogrammi per affinare la tua strategia. Sistema di replay avanzato – Impara dai tuoi errori e dagli errori degli altri! Riproduci le partite avanzando rapidamente nel video o riavvolgendolo, visualizza le hitbox e i fotogrammi e prendi il controllo intervenendo nella lotta per cambiare il tuo destino.

Potete vedere il trailer di Diesel Legacy The Brazen Age per il lancio del playtest 2.