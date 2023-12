Marvel’s Spider-Man 2 riceverà il New Game Plus a inizio 2024

Insomniac Games ha annunciato che il tanto atteso aggiornamento New Game Plus per Marvel’s Spider-Man 2 (trovate qui la nostra Recensione) è stato posticipato all’inizio del 2024. Lo studio, annunciando la finestra di rilascio su Twitter, ha dichiarato che ha bisogno di più tempo per testare la funzionalità. Di seguito il comunicato:

Abbiamo alcune novità sul prossimo aggiornamento del gioco Marvel’s Spider-Man 2. Sappiamo che i giocatori aspettavano con impazienza funzionalità come New Game+ e descrizioni audio, tra molte altre. Abbiamo lavorato con attenzione su queste funzionalità e richiediamo ulteriori test per garantire che la qualità sia all’altezza dei nostri standard.

Lo studio ha dichiarato che sta lavorando anche su altre funzionalità molto richieste, come dare ai giocatori la possibilità di cambiare l’ora del giorno, scambiare tra diversi colori di viticci e la possibilità di rigiocare le missioni. Lo studio aveva inizialmente sperato di introdurre nel gioco New Game Plus e Mission Replay prima del 2024. Di seguito una panoramica del gioco:

In Marvel’s Spider-Man 2, Peter Parker e Miles Morales tornano per una nuova, entusiasmante avventura: oscilla, salta e utilizza le nuove Web Wings per viaggiare per le strade della New York della Marvel, passando da uno Spider-Man all’altro nel corso della storia, ognuno con i propri poteri epici, mentre il cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e quelli che amano. Oscilla, salta e utilizza le Web Wings per viaggiare nella New York della Marvel, passando rapidamente da Peter Parker a Miles Morales per vivere storie diverse e usare nuovi poteri epici, mentre l’iconico cattivo Venom minaccia di distruggere le loro vite, la loro città e le persone che amano.

Marvel’s Spider-Man 2 è disponibile su PS5. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.