The Last of Us Part II Remastered è già in nostro possesso, ecco data e ora della recensione

Nonostante manchi ancora oltre un mese alla data di pubblicazione di The Last of Us Part II Remastered, con l’arrivo della nuova versione del gioco che è previsto su PlayStation 5 il 19 gennaio 2024, noi di GamesVillage siamo già in possesso della copia review dell’avventura di Ellie ed Abby. Si, ci stiamo già giocando, in preparazione della recensione che come sempre arriverà puntuale qualche giorno prima della data di lancio del titolo di Naughty Dog. Ma quando scadrà l’embargo?

La nostra recensione di The Last of Us Part II Remastered verrà pubblicata il 16 gennaio 2024 alle ore 16:00, ossia 3 giorni prima della pubblicazione ufficiale del sequel dell’iconico capolavoro tardato Naughty Dog. Fino alla scadenza dell’embargo dunque, non potremo dirvi nulla né sui “Livelli Perduti”, né tantomeno sulla modalità rogue-like “Senza Ritorno”. Siete curiosi di sapere se questa versione del titolo soddisferà le nostre aspettative e sarà all’altezza dell’originale? Non vi resta che pazientare per un mesetto e lo scoprirete!