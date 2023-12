Genshin Impact: ecco il teaser trailer su Navia

La versione 4.3 di Genshin Impact, intitolata Rose e Moschetti, sarà disponibile dal 20 dicembre e includerà due nuovi personaggi per il titolo. Saranno finalmente giocabili Navia, la rinomata presidentessa della Spina di Rosula, e Chevreuse, la capitana della Pattuglia Speciale. Oltre ai diversi mini giochi, la Festa di Fontinalia verrà celebrata con un Cinefestival unico che, oltre a offrire divertimento e attività interessanti, onora la tradizione di commemorare i leggendari cavalieri di Loch che accolsero a Fontaine l’Archon di Hydro, Egeria. Inoltre, I fratelli Kamisato, il viaggiatore e Chiori, la rinomata stilista della Boutique Chiori, formeranno un gruppo inaspettato guidato da Furina per lavorare su un film.

Hoyoverse ha pubblicato il teaser trailer di Navia, il nuovo personaggio Geo a cinque stelle. Il video, intitolato Ospite Speciale, mette in evidenza le capacità sia di Navia che della Spina di Rosula nel portare a termine qualsiasi incarico, anche in apparenza i più semplici, come consegnare un invito per il banchetto per festeggiare la ricostruzione di Poisson al Traveler. Di seguito una panoramica del trailer:

Il destino gioca sicuramente un ruolo importante, ma gli incontri non possono avvenire per pura coincidenza. In cuor suo, Navia crede la felicità vada conquistata con le proprie mani.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.