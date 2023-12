Pokemon scarlatto e Pokemon Violetto Il Tesoro dell’Area Zero: disponibile la Parte 2 Il Disco Indaco

Il Disco Indaco, la seconda parte del DLC Il Tesoro dell’Area Zero per Pokemon Scarlatto e Pokemon Violetto, è disponibile da oggi, giovedì 14 dicembre. Per provare tutti i contenuti che la parte 2 ha da offrire, dovrete prima completare il gioco base di Pokemon Scarlatto o Pokemon Violetto e la parte 1 La Maschera Turchese. Trovate maggiori informazioni sul sito ufficiale qui. Potete vedere il trailer qui sopra.

Dopo aver attraversato la Via Vittoria, il Sentiero Leggendario, il Viale della Polvere di Stelle e le tranquille distese naturali di Nordivia, la parte 2: Il Disco Indaco ha in serbo per voi incontri con Pokémon intriganti e impegnativi. Nel Disco Indaco, visitate l’Istituto Mirtillo come studente in scambio e scoprite il Bioterarium. Ognuno dei quattro biomi del Bioterarium ha Pokémon distinti e il proprio clima ed ecosistema da esplorare. La caratteristica principale di questa insolita scuola è quella di enfatizzare le lotte Pokémon sotto l’oceano. Di seguito una panoramica dei due titoli tramite il sito ufficiale:

