Wisdom Watcher: in arrivo in accesso anticipato

Space Whale è orgoglioso di annunciare che il suo primo videogame, Wisdom Watcher, arriverà in accesso anticipato su Steam e Applab al prezzo di €14.99. Wisdom Watcher è un first-person VR action/shooter game basato su arene e ambientato in un universo clockpunk. Indosserai i panni di un giovane pellegrino dei Wisdom Watchers, un ordine che, tramite lo studio della magia astrale, ambisce al miglioramento dell’umanità. Sarà proprio questa magia a convocarti nella dimensione astrale per combattere contro le terrificanti creature che la abitano, generate da energie antiche e incontrollabili. Mostruosità che sono state considerate per secoli solamente miti e leggende, ma dietro al folclore si cela sempre una verità nascosta. Trovate il trailer dell’accesso anticipato qui sopra. Di seguito una panoramica:

Supera le tue paure, avventurati nelle arene con diverse modalità di gioco e sfida i mostri astrali per raggiungere il punteggio più alto: la tua astuzia e le tue capacità potranno assicurarti una posizione nelle classifiche mensili e stagionali, garantendoti ricompense esclusive. Gestisci il tuo arsenale acquistando, potenziando e equipaggiando armi dalle abilità uniche per migliorare la tua strategia. Sfrutta il potere delle carte collezionabili utilizzando le loro abilità passive, o impiegandole per costruire oggetti in-game come barricate, trappole e barili esplosivi. Ma dovrai stare all’erta, la magia astrale è in continuo mutamento e all’interno delle arene i mostri e l’ambiente evolvono continuamente. Riuscirai a prevalere sulla magia e fare ritorno al mondo reale?

In questa nuova versione di Wisdom Watcher, i giocatori potranno provare incredibili novità:

Una nuova arena multi-livello chiamata Hell’s Gate. Hell’s Gate presenta molteplici strutture, collegate da un pontile sospeso sopra la lava. Combatti per prevalere sui mostri, ma attento a dove metti i piedi.

Nuova modalità di gioco: Nightmare Guardian. Resta a combattere entro i confini di un cerchio e impedisci ai mostri d’invadere la tua area.

