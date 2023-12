Mortal Kombat 1 riceverà il cross platform a febbraio

Durante un recente live streaming, lo sviluppatore NetherRealm Studios ha rivelato che sta lavorando al rilascio del multiplayer cross-play per Mortal Kombat 1 nei prossimi mesi. Sebbene lo studio non sia stato in grado di sviluppare la funzionalità in tempo per il lancio del gioco a settembre, ha dichiarato che la funzionalità arriverà sulle versioni PC, PS5 e Xbox Series X/S nel gioco a febbraio.

Lo studio sta lavorando su una serie di funzionalità multiplayer per il picchiaduro. Oltre al cross-play, lo studio ha dichiarato di aver lavorato anche per consentire ai giocatori di filtrare i giocatori che giocano online tramite Wi-Fi, consentendo invece ai giocatori di abbinarsi solo con quelli su connessioni Internet fisse nel tentativo di evitare ritardi e problemi. disconnessioni. All’inizio di questo mese, il co-fondatore di NetherRealm ha confermato che anche un DLC basato sulla storia per Mortal Kombat 1 è in lavorazione presso lo studio. Parlando con la pubblicazione brasiliana Omelete, Bonne ha dichiarato che è in lavorazione un DLC con più storia e che lo studio ha in programma una grande sorpresa dopo la sua uscita. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Rispettando la visione di perfezione del Dio del fuoco Liu Kang, Mortal Kombat 1 presenta un universo familiare e allo stesso tempo radicalmente diverso. Le Invasioni sono una campagna per giocatore singolo con una varietà distinta di sfide. Con una meccanica RPG e di progressione inclusa e le azioni di kombattimento incredibili di MK1, le Invasioni ti garantiscono sfide pronfonde e coinvolgenti e un sacco di ricompense da riscuotere. I kameo migliorano sensibilmente ogni kombattimento, assistendo i compagni di squadra con mosse speciali, lanci e breaker difensivi.

Mortal Kombat 1 è disponibile per Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.