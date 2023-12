Prince of Persia the Lost Crown: pubblicato il trailer panoramico

Ubisoft ha rilasciato il trailer panoramico per il prossimo platform Prince of Persia: The Lost Crown (trovate qui il nostro Provato). Concentrandosi sulla presentazione del gameplay del titolo, il video offre cinque minuti di spiegazioni sui vari sistemi del gioco. Il gioco riceverà anche una demo gratuita l’11 gennaio. Tra le altre cose, il trailer mostra incontri con boss, combattimenti tecnici e sezioni platform impegnative. Quando si tratta di attraversamento ed esplorazione, il trailer mostra mosse semplici come i doppi salti, fino a quelle più complesse come i salti sui muri e gli scatti a mezz’aria.

In vero stile metroidvania, i giocatori dovranno esplorare il mondo del gioco il più possibile per acquisire le varie abilità di cui avranno bisogno per progredire nel gioco. Prince of Persia: The Lost Crown presenta anche poteri basati sul tempo, che vanno dalla scoperta di superfici perdute nel tempo allo spostamento dalla piattaforma, all’impossessamento di elementi da una dimensione tascabile da utilizzare in seguito. Il trailer mostra anche alcune delle opzioni di combattimento disponibili nel platform, dalla giocoleria aerea all’arma con l’arco. Il gioco prevede la progressione del personaggio sotto forma di nuove abilità difensive e offensive che possono essere sbloccate. Il titolo presenta anche un sistema di equipaggiamento sotto forma di amuleti, che può dare al giocatore una serie di miglioramenti, incluso cambiare il funzionamento delle armi.

Articoli Consigliati Resident Evil 4 VR Recensione: solo un buon “porting”? Call of Duty Modern Warfare 3: ecco le nuove opzioni sull’accessibilità

Prince of Persia: The Lost Crown è previsto per il 18 gennaio su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.