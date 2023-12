NVIDIA: ecco le offerte natalizie

Per questo Natale, fai felici gamer, content creator e non solo: grazie agli sconti NVIDIA, puoi trovare davvero il regalo perfetto per ogni appassionato di tecnologia che desidera fare un aggiornamento al proprio arsenale. Da oggi schede grafiche, laptop, sistemi desktop e molto altro sono acquistabili a prezzi vantaggiosi. Per quanto riguarda i PC gaming (sia Desktop che laptop) sono disponibili vari modelli a partire da 799€. Di seguito riportiamo una panoramica:

DESKTOP

Next Spike 24, Desktop Gaming, RTX 4070, i7 12700F, 32GB, 1TB SSD : disponibile su Amazon.it

: disponibile su Next Spike 25, Desktop Gaming,RTX 4070,I7 12700F, 32GB, 2TB SSD : disponibile su Amazon.it

: disponibile su AK Rig – Pc Gaming – Pirito III –RTX 4060 8G ,i5 13400,16GB SSD 1T, W11 : disponibile su Ak Informatica.it

: disponibile su AK Rig – Pc Gaming – HellFire ,RTX 4070 Ti,i7 14700K,16G,1TB SSD,W11: disponibile su Ak Informatica.it

LAPTOP

ASUS FA507NV-LP023W : disponibile su Mediaworld.it

: disponibile su ACER Nitro 5 AN515-58-502K : disponibile su Mediaworld.it

: disponibile su MSI Thin GF63 12UC-845IT : disponibile su Mediaworld.it

: disponibile su MSI Thin GF63 12VE-292IT: disponibile su Amazon.it

Inoltre NVIDIA, mette a disposizione anche gli ultimi modelli di schede grafiche a partire da 330€. Di seguito una panoramica:

SCHEDE GRAFICHE

Asus Dual GeForce RTX 4060 Ti OC 8GB GDDR6 : disponibile su Next.it

: disponibile su Asus Dual GeForce RTX 4070 OC 12GB : disponibile su Next.it

: disponibile su Asus Dual NVIDIA GeForce RTX 3060 V2 OC Edition : disponibile su Amazon.it

: disponibile su MSI GeForce RTX 4060 Ti VENTUS 3X 8G OC: disponibile su Amazon.it

