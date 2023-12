Call of Duty Modern Warfare 3: ecco le nuove opzioni sull’accessibilità

Call of Duty Modern Warfare 3 presenta numerose opzioni di accessibilità che consentono ai giocatori di personalizzare la propria esperienza, indipendentemente dalla modalità. Tornano opzioni già note, come la personalizzazione del controller, e regolazioni grafiche come la riduzione del motion blur delle armi e del mondo di gioco. Il titolo, inoltre, introduce anche una serie di nuove opzioni per l’accessibilità.

Modern Warfare 3, infatti, offre una nuova impostazione predefinita per l’accessibilità chiamata “Sollecitazione motoria ridotta“, studiata per ridurre lo sforzo fisico richiesto durante il gioco. Una volta attivata questa impostazione, sarà necessario premere o tenere premuto un numero minore di tasti, e la sensibilità risulterà aumentata. Questa impostazione si aggiunge alle impostazioni predefinite già esistenti, che includono controlli semplificati, supporto audiovisivo, supporto visivo e riduzione del movimento, rendendo l’accesso al gioco più rapido per tutti coloro che hanno bisogno di ricorrere alle opzioni di accessibilità.