realme svela le offerte di Natale

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, ha recentemente annunciato di aver superato i 200 milioni di spedizioni di smartphone e, per festeggiare questa importante pietra miliare nella sua storia, da oggi a Natale sarà possibile trovare alcuni dei prodotti più apprezzati dai consumatori a prezzi imbattibili grazie ai suoi Christmas Deals. Nelle prossime settimane, presso i principali canali di distribuzione, sarà infatti possibile trovare gli smartphone della famiglia realme 11 e il realme C53 a prezzi mai visti prima: realme 11Pro + 5G (prezzo di listino 519,99 euro) sarà in offerta a 399,99 euro, realme 11 Pro 5G (399,99 euro) sarà in offerta a 299,99 euro e realme 11 5G (299,99 euro) sarà in offerta a 249,99 euro, mentre realme C53 (199,99 euro) sarà in offerta a 149,99 euro.

L’innovativa serie realme 11 Pro comprende due modelli, realme 11 Pro+ 5G e realme 11 Pro 5G. Con il miglior display curvo a 120 Hz del segmento, la nuova serie offre un’esperienza di visione a tutto schermo e un’eccellente presa e maneggevolezza. realme 11 Pro Series nasce da una speciale collaborazione tra realme Design Studio e Matteo Menotto – ex Prints and Textile Designer di Gucci – ed è disponibile in due colori, Sunrise Beige e Astral Black. Con la fotocamera da 108MP e lo zoom in-sensor 3x integrato, realme 11 5G stabilisce un nuovo standard per il suo segmento di mercato e offre ai clienti un’esperienza fotografica mobile all’avanguardia. la ricarica SUPERVOOC da 67W, invece, ha migliorato la velocità di ricarica e consente di caricare la sua batteria di lunga durata da 5000 mAh al 50% in soli 17 minuti.

Articoli Consigliati Twitch: svelate le offerte per abbonamenti e bit per fine anno NVIDIA: ecco le offerte natalizie

realme C53 è il primo smartphone con ricarica da 33W sotto i 200 euro, con fino a 12GB di RAM dinamica e fino a 2 TB di storage utilizzando una scheda MicroSD, fotocamera AI da 50MP e uno spessore di appena 7,49 mm.