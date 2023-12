Grand Theft Auto The Trilogy disponibile su Netflix

Da oggi 14 dicembre Grand Theft Auto The Trilogy: The Definitive Edition è disponibile nel catalogo giochi di Netlix, che per l’occasione ha pubblicato il trailer di lancio. Quindi, per gli abbonati al servizio streaming on demand, è ora possibile scaricare i tre capitoli della serie rimasterizzati, il III, Vice City e San Andreas, sui dispositivi Android e iOS compatibili.

Qui sotto una breve descrizione dei tre titoli dalle pagine degli store ufficiali:

Articoli Consigliati Bye Sweet Carole: svelato uno dei personaggi più importanti Twitch: svelate le offerte per abbonamenti e bit per fine anno

Grand Theft Auto III

Rockstar Games celebra il 10° anniversario di uno dei giochi più influenti di tutti i tempi. Grand Theft Auto III, il bestseller acclamato dalla critica, arriva sui dispositivi mobili dando vita all’oscuro e malfamato mondo criminale di Liberty City. Grazie a gran numero di personaggi di ogni tipo e alla libertà di esplorare a piacere l’enorme mondo di gioco, Grand Theft Auto III ti proietta nel tetro e spietato mondo del crimine.

Grand Theft Auto Vice City

Bentornato a Vice City. Bentornato negli anni ’80.

Nel decennio dei capelli vaporosi, degli eccessi e degli abiti color pastello, un uomo cerca di raggiungere la vetta della piramide del crimine. Vice City, una grande metropoli che si estende dalle spiagge alle paludi fino al ghetto periferico, è stata una delle più varie e dettagliate città virtuali mai realizzate. Combinando una giocabilità libera incentrata sulla storia del protagonista, arriverai in una città che è al tempo stesso croce e delizia ma che ti offrirà opportunità infinite.

Grand Theft Auto San Andreas

Cinque anni fa Carl Johnson fuggì dalla vita opprimente di Los Santos, una città in lotta con i problemi di gang, droga e corruzione, dove stelle del cinema e milionari facevano del loro meglio per evitare spacciatori e criminali da strada.

Ora, nei primi anni ’90, Carl deve tornare a casa. Sua madre è stata assassinata, la sua famiglia è a pezzi e i suoi amici d’infanzia stanno per fare una brutta fine.

Ricordiamo che Netflix porterà il prossimo anno nel suo catalogo titoli come Hades, Sonic Mania Plus, e Braid Anniversary Edition.