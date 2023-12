Bye Sweet Carole: svelato uno dei personaggi più importanti

Il publisher francese Just For Games, parte di Maximum Entertainment, e il team di sviluppo italiano Little Sewing Machine di Chris Darril, in collaborazione con Meangrip Studios, hanno presentato per la prima volta uno dei personaggi più importanti di Bye Sweet Carole, ovvero Carole Simmons. In questa occasione, i team hanno collaborato con la talentuosa artista Tasia MS per mostrare Carole in un modo speciale, per celebrare la stagione natalizia e per augurare a tutti i giocatori una meravigliosa fine dell’anno.

Questo nuovo artwork natalizio, che potete vedere qui sotto, offre ai giocatori l’occasione perfetta per esprimere i loro ultimi desideri prima che il catrame torni a oscurare il mondo di Corolla.

Ma chi è Carole?

Carole è uno dei personaggi più importanti del gioco. È la migliore amica della protagonista Lana. Entrambe vivevano nella Bunny Hall. Un giorno, però, Carole lascia il Bunny Hall.

Anche se tutti pensano che abbia lasciato l’orfanotrofio, Lana sospetta che ci sia qualcosa dietro… Lana farà di tutto per ritrovarla, ma non sarà così facile. Nel corso delle indagini per trovare Carole, Lana incontrerà molti nemici e pochi alleati che la sosterranno.

Preparatevi dunque a incontrare Lana, Mr.Baesie, Mr.Kyn e i conigli selvatici in Bye Sweet Carole il prossimo anno, quando arriverà (data precisa del 2024 non ancora svelata) su PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S. Al momento il gioco può essere messo in lista dei desideri su Steam. Ricordiamo infine che a fine ottobre era stato mostrato un altro artwork per la spooky season.

Qui sotto altri due screen con Carole.