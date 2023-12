Atomic Heart: annunciata la data di Trapped in Limbo

Già sapevamo che sarebbe arrivato in inverno, e ora Focus Entertainment e lo studio Mundfish hanno annunciato che il secondo contenuto scaricabile di Atomic Heart uscirà il 6 febbraio 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Il contenuto scaricabile “Trapped in Limbo”, disponibile come parte dell’Atomic Pass, riporterà i giocatori nello strano e colorato mondo del Limbo per scoprire nuovi misteri mentre lottano per trovare la via d’uscita. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer. Inoltre, Atomic Heart e il suo Atomic Pass sono ora disponibili con sconti fino al 50% su PlayStation, Xbox e Steam.

Qui sotto una descrizione del DLC

Nelle profondità della mente di P-3

Atomic Heart: Trapped in Limbo DLC riprende la storia subito dopo la fine del gioco principale, questa volta proseguendo un finale diverso da quello seguito dal DLC Annihilation Instinct. Introduce nuove sezioni del contorto mondo del Limbo, ricche di sfide preferite dai fan, ma questa volta con un sapore unico del Limbo! Mentre si immergono nel nuovo folle gameplay, i giocatori dovranno aiutare P-3 a superare una serie di ostacoli vertiginosi, a scoprire i segreti del suo passato e del mondo di Limbo e a demolire avversari dall’aspetto unico con armi meravigliose in un combattimento straordinario. Per risalire dalle profondità del Limbo alla vetta e liberare la mente di P-3 dai suoi demoni, i giocatori dovranno fare tutto il possibile per tenere a freno le nuove regole del gioco. Il contenuto scaricabile Intrappolato nel Limbo contiene la chiave per scoprire il destino del Maggiore P-3 e spetta ai giocatori metterci le mani sopra, sopravvivendo in questo mondo enigmatico dalla logica invertita.

Qui sotto degli screen.