Death Stranding: A24 collabora con Kojima Productions per il film live-action

A24, lo studio dietro a film premiati con l’Oscar come Everything Everywhere All At Once, ha annunciato una collaborazione con Kojima Productions per adattare il gioco di Hideo Kojima, Death Stranding, in un lungometraggio live-action.

L’annuncio arriva prima dell’ottavo anniversario di Kojima Productions, il 16 dicembre, che segna una nuova pietra miliare negli adattamenti da videogiochi a film. Il film promette di approfondire i misteri che circondano l’evento apocalittico chiamato “Death Stranding”, che ha sfumato i confini tra la vita e la morte e ha portato creature da incubo in un mondo sull’orlo del collasso.

Ampiamente considerato il padre del genere stealth a Hideo Kojima si attribuisce il merito di aver innovato la narrazione e la presentazione cinematografica nei videogiochi in generale. Nel 2020, ha ricevuto la BAFTA Fellowship, il più alto riconoscimento conferito dalla BAFTA a una persona per il suo eccezionale contributo al cinema, ai giochi o alla televisione.

Hideo Kojima ha dichiarato:

“A24 è nata in questo mondo circa 10 anni fa, la loro presenza è singolare all’interno dell’industria, sono come nessun altro. I film che propongono al mondo sono di alta qualità e molto innovativi. Sono stato attratto dalle loro creazioni e hanno persino ispirato il mio lavoro. Il loro approccio innovativo alla narrazione è in linea con quanto Kojima Productions ha fatto negli ultimi 8 anni. Ora stiamo realizzando insieme un film su Death Stranding. Ci sono molti “film di adattamento di videogiochi” in giro, ma quello che stiamo creando non è solo una traduzione diretta del gioco. L’intenzione è che il nostro pubblico non sia costituito solo da fan del gioco, ma che il nostro film sia destinato a chiunque ami il cinema. Stiamo creando un universo di Death Stranding mai visto prima, realizzabile solo attraverso il mezzo cinematografico, nascerà”.