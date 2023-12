Wonka: presentata la collezione Funko Pop

Dal 1964, La fabbrica di Cioccolato di Roald Dahl affascina generazioni di grandi e piccini. Dopo l’intramontabile interpretazione di Gene Wilder nel 1971 e l’affasciante rivisitazione di Tim Burton, arriva oggi 14 dicembre in tutte le sale Wonka. Nel prequel, un giovane Willy Wonka, interpretato da Timothée Chalamet, dovrà lottare per esaudire il suo più grande sogno: aprire un negozio di cioccolato.



Per l’occasione, Funko presenta la nuova collezione di Funko Pop! dedicata ai protagonisti del film. Da Willy Wonka ai malefici Slugworth e Prodnose, passando per Noodle fino all’intramontabile Oompa Loompa, ci sono proprio tutti per aggiungere un tocco di dolcezza ad ogni collezione!

Potete vederli qui sotto negli screenshot.