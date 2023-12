Unicorn Overlord: nuovi dettagli su personaggi, attività sociali e non solo

ATLUS e Vanillaware hanno pubblicato ulteriori informazioni sul loro RPG tattico Unicorn Overlord. Il team condivide nuovi dettagli sulle attività sociali del gioco e sugli alleati del protagonista, tra cui Gilbert, Virginia, Berengaria e Aramis. Mostrati anche tanti nuovi screenshot, che potete vedere in fondo alla notizia.

Unicorn Overlord, dai creatori di 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere e Dragon’s Crown, sarà disponibile l’8 marzo 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Personaggi

Gilbert è il principe ereditario di Drakenhold. Si mette nei panni di suo padre, il re, ucciso combattendo contro l’esercito zenoirano. In segreto costruisce un esercito per provare a far tornare il regno.

Virginia

Sopravvissuto della famiglia reale di Cornia. Nipote della Regina Ilenia e cugina maggiore di Alain. Caduta Cornia, si rifugia nel Drakenhold.

Berengaria

Ex leader dei Mercenari del Tricorno. Guerriera mortale, creò la sua banda di mercenari trasformandola in una potente forza, fino al giorno in cui sciolse improvvisamente il gruppo e scomparve.

Aramis

Mercenario del Drakenhold al soldo dall’esercito di Zenoira. Dalle maniere e la parlata eleganti, è anche molto abile con la spada.

Attività sociali

Potete rafforzare i legami con i vostri amici che fanno parte dell’esercito attraverso battaglie, pranzi e altre attività. Quando i tuoi alleati si conoscono meglio, sbloccheranno conversazioni speciali e beneficeranno dell’aumento delle statistiche.

· Rapporto

o Il livello di affinità tra i personaggi è indicato dalla statistica Rapporto. Quando i personaggi passano abbastanza tempo insieme, il loro livello di Rapporto aumenterà. Alcuni accoppiamenti di personaggi possono anche attivare delle Conversazioni Rapporto speciali.

· Bonus Rapporto

o Il Rapporto aumenta soprattutto dall’avere i personaggi nella stessa unità durante le battaglie. Quando si forma un’unità con i personaggi con un alto livello di mutuo Rapporto, si ottiene un bonus.

· Taverne

o Il Rapporto può essere costruito anche condividendo un pasto nelle taverne nelle grandi città murate.

o Il numero dei partecipanti e la quantità di Rapporto ottenuto varia in base alle portate dei pasti.

· ●Regali

o I personaggi assegnati al presidio di una cittadina possono ricevere regali. Alle persone piace ricevere oggetti, e i regali aumenteranno il Rapporto del personaggio di guardia con Alain, soprattutto se il regalo combacia con i gusti del ricevente.

· Rituale dell’Alleanza

o L’anello dell’unicorno posseduto da Alain ha una controparte nell’anello della fanciulla. Portate al massimo il livello di Rapporto di Alain con un personaggio per poterlo scegliere e donargli l’anello della fanciulla e attuare il Rituale dell’alleanza, durante il quale entrambi giureranno fedeltà all’altro per sempre.

Qui sotto i nuovi screenshot.