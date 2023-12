VelocityOne Flightdeck: Turtle Beach presenta il suo sistema di controllo per la simulazione di volo HOTAS

Turtle Beach Corporation ha annunciato oggi una nuova aggiunta alla sua gamma di prodotti per la simulazione di volo VelocityOne: il VelocityOne Flightdeck: è il sistema di controllo per la simulazione di volo HOTAS ( H ands- O n T hrottle A nd S tick) di Turtle Beach, progettato per PC Windows 10 e 11 e studiato per offrire un dominio a tutto tondo nei giochi di volo e di combattimento spaziale.

Il VelocityOne Flightdeck è disponibile per il pre-ordine da oggi su www.turtlebeach.com e presso retailer selezionati al prezzo consigliato di € 399,99 e sarà disponibile dal 13 febbraio 2024. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer d’annuncio.

Qui sotto tutti i dettagli dal comunicato ufficiale:

Ispirato ai più moderni jet da combattimento e ai controlli avanzati delle navicelle spaziali per offrire un’esperienza HOTAS senza pari, il VelocityOne Flightdeck è progettato per essere utilizzato con tutti i principali titoli di simulazione di volo attualmente disponibili su PC Windows. I controlli completi, che comprendono 15 assi e 139 funzioni programmabili, consentono ai piloti di immergersi nell’azione, mentre il Flight Touch Display e l’OLED Heads-Up Display offrono livelli di ottimizzazione e personalizzazione delle prestazioni senza precedenti. Inoltre, l’applicazione Flight Hangar di VelocityOne Flightdeck per PC Windows offre una personalizzazione ancora più dettagliata, compreso il controllo delle zone di illuminazione RGB.

“Come i nostri precedenti accessori VelocityOne, VelocityOne Flightdeck offre un’esperienza di simulazione di volo contemporanea senza pari, questa volta offrendo ai piloti da combattimento un’ampia gamma di opzioni di personalizzazione per mantenere il controllo completo, sia che siano impegnati in un acceso scontro a fuoco o che stiano esplorando i confini più remoti dello spazio”, ha dichiarato Cris Keirn, Interim CEO & SVP of Global Sales, Turtle Beach Corporation. “Gli accessori VelocityOne di Turtle Beach sono già estremamente popolari tra gli appassionati di simulazioni di volo e siamo lieti di continuare a espandere questa famiglia di prodotti con prodotti nuovi e innovativi come il Flightdeck“

I dettagli completi del VelocityOne Flightdeck di Turtle Beach includono:

Innovativo Flight Touch Display

Il primo Flight Touch Display al mondo combina l’indicazione dello stato della simulazione in tempo reale con pulsanti di input completamente personalizzabili. I piloti possono aggiungere fino a 39 funzioni aggiuntive alla loro configurazione e regolare le prestazioni del prodotto per immergersi completamente nell’esperienza di simulazione. Inoltre, i giocatori possono regolare l’aspetto e la sensazione di ogni interruttore e controllo in base alle proprie preferenze.

HUD OLED personalizzabile

L’Heads-Up Display (HUD) a colori fornisce l’accesso alla diagnostica e alle regolazioni delle prestazioni, consentendo ai piloti di mettere a punto la propria configurazione al volo. Le opzioni di regolazione includono le curve di risposta degli assi, il blocco del timone, la regolazione dell’illuminazione, la risposta del touchpad e i miglioramenti audio Turtle Beach per qualsiasi cuffia da 3,5 mm collegata.

Design completo ed esaustivo

VelocityOne Flightdeck è dotato di un set completo di controlli composto da due singoli dispositivi collegati via USB, che consentono di utilizzare un maggior numero di controlli nei titoli di simulazione preferiti.

Controlli ad effetto Hall precisi e di lunga durata

Progettati per offrire un’accuratezza di alta precisione e una durata in grado di resistere all’uso più rigoroso, tutti i principali controlli di movimento sullo stick e sull’acceleratore sono realizzati con sensori ad effetto Hall senza contatto.

Stick modulare perfetto per il combattimento

Il modulo stick di VelocityOne Flightdeck è ricco di funzionalità con 49 funzioni programmabili a portata di mano, oltre a grilletti dual stage, interruttori HAT montati sulla testata e pulsanti di tiro multifunzione per una risposta istantanea quando serve. Lo stick è dotato di un poggia mano soft touch e di un’altezza regolabile per un comfort universale. Può anche essere rimosso dalla base per essere riposto facilmente quando non è in uso e per le future aggiunte al sistema Flightdeck.

139 pulsanti programmabili

Dotato di 139 pulsanti programmabili a portata di mano sui moduli del throttle e dello stick e integrati nel Flight Touch Display, il VelocityOne Flightdeck offre infinite opzioni di personalizzazione per soddisfare le preferenze di ogni pilota.

Altezza dello stick regolabile

Progettato per adattarsi a mani di tutte le dimensioni, l’altezza della cloche è completamente regolabile per ottenere il perfetto assetto.

Modalità Pro-Aim Focus

L’esclusiva modalità Pro-Aim Focus di Turtle Beach consente ai piloti di regolare la sensibilità dello stick principale per un accurato puntamento dei nemici e un controllo preciso degli atterraggi.

Modulo Throttle ispirato ai caccia di 6a generazione

I piloti possono scegliere tra la regolazione indipendente dei due motori o bloccare ogni leva insieme per il controllo dei propulsori principali. Ciascuna leva dell’acceleratore è dotata di controlli aggiuntivi, ideali per modificare con precisione la spinta e padroneggiare i sistemi del motore e del carburante.

Detentori dell’acceleratore regolabili

Personalizzate la risposta aptica dei detentori del throttle utilizzando il Flight Touch Display. I piloti possono regolare esattamente i punti di attivazione della spinta inversa, del postbruciatore o dello star drive in base alle proprie preferenze o al gioco in corso.

Vantaggio audio Turtle Beach

Collega qualsiasi cuffia da 3,5 mm e sfrutta le collaudate funzioni audio di Turtle Beach, come Superhuman Hearing®, le modalità di equalizzazione audio, il monitoraggio del microfono e il bilanciamento del volume di gioco e chat.

Illuminazione RGB regolabile

Sia che si giochi in condizioni di scarsa illuminazione o che si cerchi di abbinare il colore del proprio aereo preferito, i giocatori hanno accesso a molteplici regolazioni della zona di illuminazione RGB. I piloti possono regolare i LED RGB in base alle proprie preferenze, con effetti aggiuntivi disponibili tramite l’app companion Flight Hangar.

App Flight Hangar

L’applicazione Flight Hangar offre l’accesso definitivo alle prestazioni e alle funzioni di personalizzazione del prodotto. Disponibile per PC Windows, i piloti possono creare profili di configurazione completi per titoli di simulazione o velivoli specifici, per poi inviarli direttamente al VelocityOne Flightdeck utilizzando la memoria integrata. Inoltre, gli aggiornamenti futuri del firmware possono essere facilmente eseguiti utilizzando l’applicazione Flight Hangar per garantire che il VelocityOne Flightdeck funzioni al massimo delle prestazioni.

