The Last of Us: Naughty Dog conferma la cancellazione della modalità multiplayer

Naughty Dog ha annunciato ufficialmente la cancellazione del suo attesissimo gioco multiplayer online basato sull’universo di The Last of Us, sostenendo che avrebbe dovuto distogliere l’attenzione dai suoi progetti single player più di quanto volesse. In una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale, lo sviluppatore afferma di essersi reso conto, al momento di passare alla produzione completa, che la portata del titolo sarebbe stata troppo grande per lo studio. Naughty Dog ha affermato che per poter supportare adeguatamente il titolo in futuro, avrebbe dovuto distogliere più risorse dai progetti per giocatore singolo attualmente in fase di sviluppo e diventare uno sviluppatore esclusivamente di live service.

Per smorzare la delusione che alcuni fan di The Last of Us potrebbero provare dopo aver appreso questa notizia, Naughty Dog ha concluso la sua dichiarazione affermando che lo studio ha in sviluppo diversi nuovi giochi per giocatore singolo, il che sembra un piccolo accenno al fatto che potremmo avere un altro gioco di The Last of Us o Uncharted, insieme a una nuova IP fantasy che, secondo quanto riferito, è in lavorazione.

Coloro che si sono tenuti aggiornati sul titolo, che si diceva fosse The Last of Us Factions 2, probabilmente non saranno troppo sorpresi di sentire questa notizia. Da quando Naughty Dog ha confermato che il titolo è in fase di sviluppo, non abbiamo sentito tante notizie dallo studio, comprese le voci secondo cui il gioco era stato messo “in sospeso” dopo che lo sviluppatore di Destiny 2, Bungie, era stato coinvolto per valutarne la qualità.

Questo potrebbe anche rappresentare un cambiamento da parte di PlayStation, che non ha nascosto l’intenzione di tuffarsi in profondità nel mercato dei live service in futuro. Attualmente PlayStation ha un totale di 12 titoli live service in fase di sviluppo, metà dei quali sono stati rinviati a novembre. Infine, vi ricordiamo che The Last of Us Part II Remastered uscirà il 19 gennaio 2024 su PS5.