Mortal Kombat 1: ecco il trailer di Invasioni Stagione 3

Warner Bros. Games ha rilasciato oggi un nuovo trailer di Mortal Kombat 1 incentrato sul lancio della Stagione 3: Il Criomante, una stagione tutta nuova di contenuti basati sull’arrivo di Sub-Zero come boss principale della modalità Invasioni. Stagione 3: Il Criomante è disponibile subito offrendo nuove sfide, elementi della storia, battaglie con i boss e oltre 150 ricompense incluse skin esclusive ottenibili tramite Invasioni o la Lega Kombat: Sub-Zero determinazione glaciale, Kitana edaniana glaciale, Geras storia invernale, Tanya guardiana del freddo, Johhny Cage bottegaio veloce e Scorpion fiamma criogenica. Inoltre, oggi si unisce alla schiera di kombattenti anche Quan Chi come l’ultimo kombattente scaricabile (DLC). Il potente stregone del Regno Occulto è disponibile da subito all’interno del periodo di accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack. Verrà in seguito reso disponibile per tutti dal 21 dicembre. Il gioco riceverà il cross platform a febbraio 2024. Potete vedere il trailer qui sopra. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Scopri un universo di Mortal Kombat del tutto rivoluzionato, creato dal Dio del fuoco Liu Kang. Rispettando la visione di perfezione del Dio del fuoco Liu Kang, Mortal Kombat 1 presenta un universo familiare e allo stesso tempo radicalmente diverso. Le Invasioni sono una campagna per giocatore singolo con una varietà distinta di sfide. Con una meccanica RPG e di progressione inclusa e le azioni di kombattimento incredibili di MK1, le Invasioni ti garantiscono sfide pronfonde e coinvolgenti e un sacco di ricompense da riscuotere. I kameo migliorano sensibilmente ogni kombattimento, assistendo i compagni di squadra con mosse speciali, lanci e breaker difensivi.

Articoli Consigliati EA 2023 Year in Gaming: un anno guidato dall’intrattenimento Tekken 8: demo disponibile su PS5 mentre su PC e Xbox arriva il 21 dicembre, nuovo trailer

Mortal Kombat 1 è disponibile per Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci per maggiori informazioni. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.